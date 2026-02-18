Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ερντογάν: H EE να άρει τα ιδεολογικά εμπόδια και να συμπεριλάβει την Τουρκία στον μηχανισμό άμυνας
Ερντογάν: H EE να άρει τα ιδεολογικά εμπόδια και να συμπεριλάβει την Τουρκία στον μηχανισμό άμυνας
Χωρίς την Τουρκία, η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια στέρεη εξίσωση ασφάλειας, επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την επιστροφή του από την Αιθιοπία
Την επιθυμία της Τουρκίας να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέλαβε ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Αιθιοπία. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Ένωση να απαλλαχθεί από «στενές ατζέντες», οι οποίες δεν είναι συμβατές με την «εποχή ραγδαίου μετασχηματισμού».
«Εδώ και χρόνια εξηγούμε σε κάθε πλατφόρμα ότι η χώρα μας θα προσφέρει πολλές θετικές συνεισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλέον καιρός η Ευρώπη να συμπεριλάβει την Τουρκία στους υφιστάμενους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας. Ο κόσμος αλλάζει· για πόσο ακόμη μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένει αιχμάλωτη στενών ατζεντών σε αυτήν την εποχή ραγδαίου μετασχηματισμού; Είναι αδύνατο να το κατανοήσει κανείς» είπε ο Ερντογάν.
«Η καλύτερη επιλογή είναι να αρθούν τα ιδεολογικά εμπόδια για την ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευρώπη και να ενισχυθεί η ισχύς της Ευρώπης. Πρέπει πλέον να αποδεχθούν ότι οι στάσεις που αποκλείουν την Τουρκία και αγνοούν τις παγκόσμιες πραγματικότητες δεν είναι καθόλου λογικές» συνέχισε και πρόσθεσε: «Η δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην Ευρώπη… Αν αυτή είναι η πρόθεσή τους, είναι σαφές ότι η δημιουργία της χωρίς την Τουρκία θα αποτελέσει μια ανεπαρκή προσπάθεια. Ο τουρκικός στρατός είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αποτελεσματικούς στρατούς στο ΝΑΤΟ. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον στρατό μας. Χάρη σε αυτό, είμαστε μια χώρα που δεν μιλά μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αποδεικνύει τις δυνατότητές της και επί του πεδίου».
«Ελπίζω ότι πλέον όλοι έχουν κατανοήσει πως χωρίς την Τουρκία, η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια στέρεη εξίσωση ασφάλειας» συμπλήρωσε στις δηλώσεις του.
«Εδώ και χρόνια εξηγούμε σε κάθε πλατφόρμα ότι η χώρα μας θα προσφέρει πολλές θετικές συνεισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλέον καιρός η Ευρώπη να συμπεριλάβει την Τουρκία στους υφιστάμενους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας. Ο κόσμος αλλάζει· για πόσο ακόμη μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένει αιχμάλωτη στενών ατζεντών σε αυτήν την εποχή ραγδαίου μετασχηματισμού; Είναι αδύνατο να το κατανοήσει κανείς» είπε ο Ερντογάν.
«Η καλύτερη επιλογή είναι να αρθούν τα ιδεολογικά εμπόδια για την ενσωμάτωση της Τουρκίας στην Ευρώπη και να ενισχυθεί η ισχύς της Ευρώπης. Πρέπει πλέον να αποδεχθούν ότι οι στάσεις που αποκλείουν την Τουρκία και αγνοούν τις παγκόσμιες πραγματικότητες δεν είναι καθόλου λογικές» συνέχισε και πρόσθεσε: «Η δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην Ευρώπη… Αν αυτή είναι η πρόθεσή τους, είναι σαφές ότι η δημιουργία της χωρίς την Τουρκία θα αποτελέσει μια ανεπαρκή προσπάθεια. Ο τουρκικός στρατός είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αποτελεσματικούς στρατούς στο ΝΑΤΟ. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον στρατό μας. Χάρη σε αυτό, είμαστε μια χώρα που δεν μιλά μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά αποδεικνύει τις δυνατότητές της και επί του πεδίου».
«Ελπίζω ότι πλέον όλοι έχουν κατανοήσει πως χωρίς την Τουρκία, η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια στέρεη εξίσωση ασφάλειας» συμπλήρωσε στις δηλώσεις του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα