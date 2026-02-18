Ερντογάν: H EE να άρει τα ιδεολογικά εμπόδια και να συμπεριλάβει την Τουρκία στον μηχανισμό άμυνας

Χωρίς την Τουρκία, η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια στέρεη εξίσωση ασφάλειας, επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την επιστροφή του από την Αιθιοπία