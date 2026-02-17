Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ξενοδοχειακού ομίλου Hyatt Τόμας Πρίτσκερ μετά τις αποκαλύψεις για επαφές με τον Επστάιν

Ο 75χρονος δισεκατομμυριούχος κληρονόμος αναφέρει σε δήλωσή του ότι αποφάσισε να αποσυρθεί έπειτα από συζητήσεις με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Τόμας Πρίτσκερ παραιτήθηκε χθες, Δευτέρα, αφού έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν τις επαφές του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία



Ο 75χρονος δισεκατομμυριούχος κληρονόμος αναφέρει σε δήλωσή του ότι αποφάσισε να αποσυρθεί έπειτα από συζητήσεις με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.







Ο Τζέφρι Επστάιν



Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τράφικινγκ ανηλίκων για λογαριασμό του Έπστιν.



«Επέδειξα τρομερά κακή κρίση διατηρώντας επαφή μαζί τους και δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν πήρα νωρίτερα αποστάσεις. Καταδικάζω τις πράξεις και τη ζημιά που προκλήθηκε από τον Έπστιν και την Μάξγουελ και αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τον πόνο που προκάλεσαν στα θύματά τους».



Έγγραφα, που δημοσιοποιήθηκαν στη διάρκεια των ερευνών σχετικά με τον Επστάιν, έδειξαν ότι ο Πρίτσκερ παρέμεινε σε τακτική επαφή με τον Έπστιν στη διάρκεια των ετών. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρονολογείται από το 2018 και στην οποία ο Έπστιν ζητούσε από τον Πρίτσκερ να τον βοηθήσει να κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία για μια γυναίκα που θα ταξίδευε στην Ασία.



Η γυναίκα αυτή είχε πει στον Πρίτσκερ ότι «θα προσπαθούσε να βρει μια νέα φιλεναδούλα για τον Τζέφρι», στο οποίο ο Πρίτσκερ απάντησε: «Η Δύναμη ας είναι μαζί σας».



Η αναφορά του ονόματος ενός προσώπου στον φάκελο Έπστιν δεν σημαίνει εκ των προτέρων πως το εν λόγω πρόσωπο έχει κάνει κάποια μεμπτή πράξη. Όμως τα εκατομμύρια των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη δείχνουν τουλάχιστον σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Επστάιν ή με το περιβάλλον του.



Έτσι πολλές προσωπικότητες που αναφέρονται σ' αυτό τον φάκελο έχουν παραιτηθεί από τα καθήκοντά τους μετά τη δημοσιοποίησή του. Την περασμένη εβδομάδα, η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Goldman Sachs Κάθριν Ρούμελερ παραιτήθηκε επίσης λόγω των σχέσεών της με τον Επστάιν.



Ο πατέρας του Πρίτσκερ, ο Τζέι Πρίτσκερ, δημιούργησε την αλυσίδα ξενοδοχείων Hyatt αρχίζοντας τη δεκαετία του 1950 από ένα και μόνο ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες. Η οικογένεια εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην εταιρεία.



