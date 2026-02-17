Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ειδικοί του ΟΗΕ ζητούν έρευνα σε βάρος της γενικής εισαγγελέα της Γουατεμάλας για παράνομες υιοθεσίες
Πληροφορίες για τουλάχιστον 80 αυτόχθονα παιδιά που υιοθετήθηκαν στο εξωτερικό τη δεκαετία του 1980
Ειδικοί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάλεσαν χθες Δευτέρα να αρχίσει να διενεργείται έρευνα σε βάρος της γενικής εισαγγελέα της Γουατεμάλας, καθώς η Μαρία Κονσουέλο Πόρας φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομων υιοθεσιών στο εξωτερικό αυτόχθονων παιδιών τα χρόνια του 1980.
Το αίτημα διατυπώθηκε καθώς η κ. Πόρας, η θητεία της οποίας στην ηγεσία της εισαγγελίας ολοκληρώνεται τον Μάιο, δεν μπόρεσε να εκλεγεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γουατεμάλας.
Οι ειδικοί του ΟΗΕ ανέφεραν πως έλαβαν πληροφορίες που αφορούν «τουλάχιστον 80 αυτόχθονα παιδιά που υιοθετήθηκαν παράνομα στο εξωτερικό» αφού διέμειναν σε εστία για ανήλικα όπου ήταν διευθύντρια η κ. Πόρας το 1982.
