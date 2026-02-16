Η Βηρυτός πρέπει να συνεχίσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, λέει ο Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ

Ο Λίβανος πρέπει και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, να διασφαλίσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, προκειμένου να δημιουργηθούν επίσης οι συνθήκες αποχώρησης, δήλωσε ο Γερμανός πρόεδρος