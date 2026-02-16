Έμβρυο με σπάνιο αγγειακό όγκο έλαβε θεραπεία ενδομητρίως και γεννήθηκε στη Γαλλία, συμβαίνει για πρώτη φορά παγκοσμίως για τη συγκεκριμένη πάθηση

Προς το τέλος του έβδομου μήνα της εγκυμοσύνης εντοπίστηκε ο όγκος (σύνδρομο Κάσαμπακ-Μέριτ) στο έμβρυο - Το φάρμακο, που χορηγείται δια του στόματος στη μητέρα, περνάει το φράγμα του πλακούντα και φτάνει στο έμβρυο, επιτρέποντας να σταματήσει η ανάπτυξη του όγκου - Σήμερα το βρέφος είναι 3 μηνών