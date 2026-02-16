Κατάρρευση ορυχείου στο Ζονγκουλντάκ στην Τουρκία, παγιδευμένοι τέσσερις άνθρωποι
Κατάρρευση ορυχείου στο Ζονγκουλντάκ στην Τουρκία, παγιδευμένοι τέσσερις άνθρωποι

Η κατολίσθηση σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ορυχείο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία

Κατάρρευση ορυχείου στο Ζονγκουλντάκ στην Τουρκία, παγιδευμένοι τέσσερις άνθρωποι
Τέσσερις ανθρακωρύχοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ορυχείο που κατέρρευσε στην περιοχή Γκελίκ της επαρχίας Ζονγκουλντάκ, στη βόρεια Τουρκία.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ορυχείο που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία.

Zonguldak Kilimli'de maden ocağında göçük! İşçiler mahsur kaldı


Μετά από ειδοποίηση συναδέλφων των εργατών, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της AFAD (Αρχή Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων), καθώς και αστυνομικές αρχές.

Σωστικά συνεργεία έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των εργαζομένων, ενώ κατά πληροφορίες, έχουν επικοινωνήσει με έναν εξ αυτών. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

#SONDAKİKA | Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük! Mahsur Kalan İşçiler Var - TGRT Haber
