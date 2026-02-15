Τουλάχιστον δυο νεκροί σε πλήγμα του Ισραήλ στη Γάζα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολλοί οπλισμένοι τρομοκράτες εντοπίστηκαν στην ισραηλινή πλευρά της λεγόμενης κίτρινης γραμμής, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, λέει ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα το οποίο εξαπέλυσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Υποστήριξε μέσω Telegram ότι «πολλοί οπλισμένοι τρομοκράτες» εντοπίστηκαν στην ισραηλινή πλευρά της λεγόμενης κίτρινης γραμμής, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου. Η «γραμμή» αυτή είναι το όριο των θέσεων στις οποίες αποσύρθηκαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Κατά το ανακοινωθέν, οι «τρομοκράτες» πιθανότατα βγήκαν από υπόγειες στοές και πήραν θέσεις καλυμμένοι από συντρίμμια κοντά σε στοιχεία του ισραηλινού στρατού, εγείροντας «άμεση απειλή».

Ακολούθησε πλήγμα από τον αέρα στο οποίο σκοτώθηκαν δύο αν όχι «περισσότεροι», πάντα κατά τον ισραηλινό στρατό.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο.

Στρατεύματα ερευνούν την περιοχή προκειμένου «να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τους εναπομείναντες τρομοκράτες», πάντα κατά το ανακοινωθέν, που χαρακτήρισε την παρουσία παλαιστινίων μαχητών πέρα από την κίτρινη γραμμή «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο στρατός κατέχει κάτι παραπάνω από τη μισή Λωρίδα της Γάζας, μικρό παλαιστινιακό θυλάκο μήκους 41 χιλιομέτρων και πλάτους μεταξύ 6 και 12 χιλιομέτρων.

