Θα πάω στη Βενεζουέλα, λέει ο Τραμπ και στέλνει πέντε πετρελαϊκές εταιρείες

Οι ΗΠΑ «συνεργάζονται πολύ στενά» με τη Ροδρίγκες στο θέμα του πετρελαίου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι έδωσε άδεια σε BP, Shell, Eni, Repsol και Chevron να εργαστούν για πετρέλαιο και φυσικό αέριο