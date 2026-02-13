Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε διώροφο κτήριο στη Βουδαπέστη
ΚΟΣΜΟΣ
Βουδαπέστη φωτιά

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε διώροφο κτήριο στη Βουδαπέστη

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές 15 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και  4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε διώροφο κτήριο στη Βουδαπέστη
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφο κτήριο που χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα για εργάτες, νωρίς της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου κοντά στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές.

Οι σοροί δύο ανδρών και μιας γυναίκας βρέθηκαν κάτω από την οροφή του κτηρίου που είχε καταρρεύσει ενώ οι διασώστες απεγκλώβισαν 27 επιζώντες και απομάκρυναν τρεις φιάλες αερίου από το κτήριο.

Hárman életüket vesztették és rengeteg a sérült a gázrobbanás miatti tűzesetben - SEGÍTSÜNK!!!


Η φωτιά στην περιοχή Μπουντακέσι, περίπου οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της Βουδαπέστης, τύλιξε στις φλόγες το διώροφο κτήριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών της Ουγγαρίας.

«Περισσότεροι από πενήντα επαγγελματίες και τοπικοί εθελοντές έφτασαν με πυροσβεστικά οχήματα, καθώς κλιμακορόρο. Οι πυροσβέστες άρχισαν αμέσως την κατάσβεση, για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς», δήλωσε ο Attila Csápi, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Πεστ.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, τρία σοβαρά, τέσσερα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς», δήλωσε η Andrea Belicza, εκπρόσωπος του αρχηγείου της αστυνομίας της κομητείας Πεστ.

«Οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν επίσης ότι ενδέχεται να υπήρχαν αρκετές παρατυπίες στον χώρο, πιθανώς και παράνομη παροχή αερίου στο κτήριο», πρόσθεσε η Belicza.

Κλείσιμο
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία της Βουδαπέστης για περαιτέρω περίθαλψη.

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης