Συνομιλίες ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας στο Μόναχο
ΚΟΣΜΟΣ
Διάσκεψη Μόναχο Δανία Γροιλανδία

Συνομιλίες ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας στο Μόναχο

Η Κοπεγχάγη θα συμβάλει με τέσσερα F-35 στην αποστολή του ΝΑΤΟ στην Αρκτική

Συνομιλίες ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας στο Μόναχο
Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και να συζητήσει το θέμα της Γροιλανδίας, όπως δήλωσε η ίδια σήμερα στους δημοσιογράφους στο Μόναχο.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν θα συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση, ανακοινώθηκε από το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας στη δημόσια τηλεόραση της Δανίας DR.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν δήλωσε σήμερα πως η Δανία θα παράσχει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην αποστολή Arctic Sentry του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε την Τετάρτη, ότι ξεκίνησε την αποστολή προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εκτονώσει τις εντάσεις στο εσωτερικό της Συμμαχίας που προκλήθηκαν από την ώθηση του προέδρου των ΗΠΑ να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία.

«Η συμβολή μας με F-35 ενισχύει τη συνολική παρουσία στην περιοχή και υπογραμμίζει τον ρόλο της Δανίας ως δραστήριου συμμάχου στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Πούλσεν.

Ο Πούλσεν αναμένει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ, δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης