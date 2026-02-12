Πέρασε σε πρώτη ανάγνωση στην Πορτογαλία νομοσχέδιο που «κόβει» την πρόσβαση εφήβων σε κοινωνικά δίκτυα
Πέρασε σε πρώτη ανάγνωση στην Πορτογαλία νομοσχέδιο που «κόβει» την πρόσβαση εφήβων σε κοινωνικά δίκτυα
Οι γονείς θα χρησιμοποιούν μηχανισμό ταυτοποίησης μέσω κινητού για να δίνουν τη συναίνεσή τους
Το πορτογαλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο το οποίο απαιτεί ρητή γονική συναίνεση για την πρόσβαση εφήβων ηλικίας 13-16 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Είναι μια από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη για την επιβολή σχετικών περιορισμών.
Το νομοσχέδιο ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν από την τελική ψηφοφορία για την έγκρισή του.
Οι συντάκτες του νομοσχεδίου από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα υπογραμμίζουν πως το μέτρο είναι απαραίτητο για την προστασία των παιδιών από διαδικτυακό εκφοβισμό, επιβλαβές περιεχόμενο και κάθε λογής αρπακτικά που καραδοκούν.
Για τους γονείς θα χρησιμοποιείται μηχανισμός ταυτοποίησης μέσω κινητού (Digital Mobile Key) για να δίνουν τη συναίνεσή τους ή όχι, συμβάλλοντας επίσης στην επιβολή της ισχύουσας απαγόρευσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε social media, πλατφόρμες κοινοποίησης και αναπαραγωγής βίντεο ή φωτογραφιών, καθώς και υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχηματισμού.
Τον Ιανουάριο, η γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε πρόταση νόμου που απαγορεύει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για διαδικτυακό εκφοβισμό και για κινδύνους που αφορούν την ψυχική υγεία.
Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων του Facebook, του Snapchat, του TikTok και του YouTube.
Είναι μια από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη για την επιβολή σχετικών περιορισμών.
Το νομοσχέδιο ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν από την τελική ψηφοφορία για την έγκρισή του.
Οι συντάκτες του νομοσχεδίου από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα υπογραμμίζουν πως το μέτρο είναι απαραίτητο για την προστασία των παιδιών από διαδικτυακό εκφοβισμό, επιβλαβές περιεχόμενο και κάθε λογής αρπακτικά που καραδοκούν.
Για τους γονείς θα χρησιμοποιείται μηχανισμός ταυτοποίησης μέσω κινητού (Digital Mobile Key) για να δίνουν τη συναίνεσή τους ή όχι, συμβάλλοντας επίσης στην επιβολή της ισχύουσας απαγόρευσης σε παιδιά κάτω των 13 ετών να έχουν πρόσβαση σε social media, πλατφόρμες κοινοποίησης και αναπαραγωγής βίντεο ή φωτογραφιών, καθώς και υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχηματισμού.
Τον Ιανουάριο, η γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε πρόταση νόμου που απαγορεύει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για διαδικτυακό εκφοβισμό και για κινδύνους που αφορούν την ψυχική υγεία.
Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων του Facebook, του Snapchat, του TikTok και του YouTube.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα