Ξυλοδαρμό κρατούμενου διοικητή της και συγγενή του Μπαργούτι μέσα σε φυλακή του Ισραήλ, καταγγέλλει η Χαμάς
Οργάνωση και οικογένεια του Αμπντουλάχ Μπαργούτι μιλούν για κακομεταχείριση και απώλεια βάρους – Καμία απάντηση από τις ισραηλινές αρχές
Σε καταγγελίες για «επίθεση και εσκεμμένο ξυλοδαρμό» του Αμπντουλάχ Μπαργούτι, διοικητή της που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινή φυλακή από το 2003, προχώρησε η Χαμάς, επικαλούμενη πληροφορίες από υπηρεσία κρατουμένων που συνδέεται με την οργάνωση.
Σύμφωνα με την υπηρεσία υποθέσεων κρατουμένων Asra, που πρόσκειται στη Χαμάς, δεσμοφύλακας στη φυλακή Γκιλμπόα φέρεται να χτύπησε το κεφάλι του Μπαργούτι σε μεταλλική πόρτα την ώρα που ο κρατούμενος - ο οποίος είναι συγγενής του Μαρουάν Μπαργούτι - κατευθυνόταν σε επίσκεψη, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει κοντά στο αριστερό μάτι.
Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι το σωματικό βάρος του έχει μειωθεί δραστικά, από 110 κιλά σε 60 κιλά, αποδίδοντας την απώλεια σε αυτό που χαρακτηρίζει «πολιτική λιμοκτονίας» από πλευράς Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πότε σημειώθηκε ο τραυματισμός ούτε πότε ξεκίνησε να χάνει βάρος.
Η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού, ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος εποπτεύει το σωφρονιστικό σύστημα, έχει δηλώσει δημόσια ότι κατά τη θητεία του μειώθηκαν οι μερίδες τροφής των Παλαιστινίων κρατουμένων.
Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το δίκτυο Al Jazeera, η οικογένεια του Μπαργούτι ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον δικηγόρο του πως υφίσταται «συνεχείς επιθέσεις» στη φυλακή, προσθέτοντας: «Φοβόμαστε για τη ζωή του». Παράλληλα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Αμπντούλ Ραχμάν Σαντίντ, υποστήριξε ότι «ό,τι συνέβη στον διοικητή Μπαργούτι αποτελεί παράδειγμα όσων υφίστανται χιλιάδες κρατούμενοι» σε ισραηλινές φυλακές και κάλεσε σε «κλιμάκωση λαϊκών, επικοινωνιακών και νομικών ενεργειών» σχετικά με τη μεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων.
