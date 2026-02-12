ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Νεκρός 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του μετρό - Εκτός λειτουργίας η «κόκκινη» Γραμμή στο Σύνταγμα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε Κηφισό και κέντρο, 20λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό - Δείτε πού έχει κίνηση τώρα στους δρόμους

Μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Κίεβο Ρωσία

Μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Πλήγματα σε πολυκατοικίες και υποδομές και στις δύο όχθες του Δνείπερου

Μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο
Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο στόχαστρο «μαζικής» ρωσικής επίθεσης με πυραύλους, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Βιτάλι Κλίτσκο, με πλήγματα σε κτίρια και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00 ότι «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», περίπου ένα τέταρτο της ώρας αφού είχε κάνει λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους». Σύμφωνα με τον ίδιο, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια χτυπήθηκαν και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου, που διασχίζει την πόλη, ενώ ομάδες πρώτων βοηθειών έσπευσαν στα σημεία των επιθέσεων.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι καταγράφηκαν πλήγματα σε κατοικία και σε δύο πολυκατοικίες, χωρίς να δοθούν άμεσα πληροφορίες για θύματα ή την έκταση των ζημιών.

Ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που βρίσκονται στην πόλη ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, καθώς η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης