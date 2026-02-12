Μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Η ουκρανική
πρωτεύουσα, το Κίεβο
, βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο στόχαστρο «μαζικής» ρωσικής επίθεσης
με πυραύλους, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Βιτάλι Κλίτσκο, με πλήγματα σε κτίρια και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00 ότι «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», περίπου ένα τέταρτο της ώρας αφού είχε κάνει λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους». Σύμφωνα με τον ίδιο, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια χτυπήθηκαν και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου, που διασχίζει την πόλη, ενώ ομάδες πρώτων βοηθειών έσπευσαν στα σημεία των επιθέσεων.
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι καταγράφηκαν πλήγματα σε κατοικία και σε δύο πολυκατοικίες, χωρίς να δοθούν άμεσα πληροφορίες για θύματα ή την έκταση των ζημιών.
Ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που βρίσκονται στην πόλη ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, καθώς η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη