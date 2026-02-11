Ο «ξυπόλητος πρίγκηψ» του Λιβάνου: Πώς ένας μηχανικός εξαπάτησε πολιτικούς και επιχειρηματίες

Σοβαρή υπόθεση εξαπάτησης
αποκαλύφθηκε στον Λίβανο
, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που παρουσιαζόταν ως Σαουδάραβας πρίγκιπας
και φέρεται να υποσχόταν υψηλά πολιτικά αξιώματα
σε επιφανείς Λιβανέζους
, με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της απάτης είναι ο μηχανικός Μουστάφα αλ Χεσιάν
, ο οποίος, μιλούσε άπταιστα τη σαουδαραβική προφορά, υποδυόταν μέλος της βασιλικής οικογένειας με το όνομα «πρίγκιπας Άμπου Όμαρ»
. Συνεργός
του ήταν ο σεΐχης Χαλντούν Οραϊμέτ
, ο οποίος του παρείχε στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για πολιτικούς και επιχειρηματίες.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στα τέλη του 2025, ενώ η έρευνα «οδεύει προς την ολοκλήρωσή της», σύμφωνα με δικαστική πηγή, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Όπως διευκρινίστηκε, δεν υπάρχουν αποδείξεις για εμπλοκή τρίτων προσώπων, πέραν των δύο κρατουμένων.
Ο απατεώνας φέρεται να επικοινωνούσε κυρίως με μέλη της σουνιτικής κοινότητας του Λιβάνου, δίνοντας ακόμη και τηλεφωνικές «οδηγίες» για την πολιτική γραμμή που έπρεπε να ακολουθήσουν
. Υποσχόταν ότι η Σαουδική Αραβία
θα στήριζε τις υποψηφιότητες τους για αξιώματα
, εφόσον κατέβαλαν χρήματα
.
Πολιτικοί που κλήθηκαν ως μάρτυρες παραδέχθηκαν ότι κατέβαλαν ποσά, υποστηρίζοντας ωστόσο πως τα έδιναν ως ανθρωπιστικές δωρεές προς μη κυβερνητικές οργανώσεις ή πρόσωπα και όχι με σκοπό την εξασφάλιση θέσεων.
Σύμφωνα με δικαστική πηγή, περίπου δέκα γνωστά πρόσωπα, ανάμεσά τους πρώην πρωθυπουργός, πρώην υπουργοί και βουλευτές, ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
Η υπόθεση αναδεικνύει το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο στον Λίβανο, όπου η Σαουδική Αραβία διατηρούσε παραδοσιακά σημαντική επιρροή. Η στήριξη προς τον πρώην ηγέτη της σουνιτικής κοινότητας Σάαντ Χαρίρι είχε αρθεί τα προηγούμενα χρόνια, με το Ριάντ να κατηγορεί τη Βηρυτό για αυξανόμενη επιρροή της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Η σουνιτική κοινότητα αποδυναμώθηκε περαιτέρω μετά την αποχώρηση Χαρίρι από την πολιτική.
Οι σχέσεις Βηρυτού–Ριάντ φέρονται να βελτιώθηκαν εκ νέου στις αρχές του 2025, με την εκλογή του προέδρου Ζοζέφ Αούν και τον διορισμό του μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ.