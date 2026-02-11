Ινδός υπουργός παραδέχτηκε ότι είχε επικοινωνία και συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Τζέφρι Έπσταϊν Ινδία

Ο υπουργός Πετρελαίου, Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, επιβεβαίωσε «τρεις, το πολύ τέσσερις» συναντήσεις με τον Αμερικανό καταδικασμένο παιδόφιλο την εποχή που ζούσε στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Πετρελαίου της Ινδίας παραδέχτηκε σήμερα ότι επικοινωνούσε και συναντήθηκε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν την εποχή που διέμενε στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας όμως ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε αδικήματα.

Ο Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, διπλωμάτης καριέρας που στράφηκε στην πολιτική, είπε ότι ήταν μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης, μιας «δεξαμενής σκέψης» που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Νορβηγός διπλωμάτης και πρώην υπουργός Τέργε Ρόεντ-Λάρσεν, μέχρι το 2020. Εκείνη την εποχή, συναντήθηκε με τον Έπστιν «τρεις, το πολύ τέσσερις φορές».


«Συγγνώμη» και παραίτηση

Σημειώνεται ότι ο 78χρονος Ρόεντ-Λάρσεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν και η σύζυγός του, η Νορβηγίδα πρεσβευτής Μόνα Γιούλ, παραιτήθηκε για τον ίδιο λόγο.

Ο Πούρι απάντησε για τις επαφές του με τον Έπσταϊν όταν τον ρώτησε στο κοινοβούλιο ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραχούλ Γκάντι, ο οποίος ανέφερε ότι το όνομα του υπουργού εμφανίζεται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε ο Αμερικανός χρηματιστής. Ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να ξεκαθαρίσει ποιες ήταν οι δοσοληψίες της με τον Έπσταϊν.

Πρεσβευτής στον ΟΗΕ

Ο Πούρι ήταν πρεσβευτής της Ινδίας στα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ 2009-13 και ανέλαβε υπουργός στην κυβέρνηση Μόντι το 2017.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν ότι ο Πούρι και ο Έπσταϊν αντάλλαζαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα περισσότερα εκ των οποίων αναφέρονταν στον ιδρυτή του LinkedIn Ράιντ Χόφμαν, τον οποίο ο Ινδός διπλωμάτης ήθελε να προσκαλέσει στην Ινδία για να διερευνήσει κατά πόσο προσφερόταν η χώρα του για επενδύσεις στον τομέα του διαδικτύου.

