Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Βιασμοί Europol

Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς

Τα θύματα φέρονται να ήταν υπό νάρκωση, εφόδους σε πέντε πολιτείες με τη συνεργασία της Europol

Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς
Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα στη Βραζιλία στο πλαίσιο μίας επιχείρησης κατά διεθνών δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς γυναικών, πιθανών ναρκωμένων, τα οποία γύριζαν συχνά οικείοι τους, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο μια αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, αυτή η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από μία έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο χρόνο, με τη συνεργασία της Europol και αφορούσε «20 χώρες», οι οποίες δεν διευκρινίστηκαν.

Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται σε «διακρατικά δίκτυα που μεταδίδουν και ανταλλάσσουν βίντεο με σεξουαλικές κακοποιήσεις που διαπράχθηκαν σε βάρος γυναικών, οι οποίες βρίσκονταν υπό νάρκωση», εξήγησε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Μια αστυνομική πηγή είπε στο AFP ότι «σε πολλές περιπτώσεις, οι δράστες διατηρούσαν μια σχέση εμπιστοσύνης με τα θύματα, είτε πρόκειται για προσωπικές, οικογενειακές σχέσεις ή σχέσεις οικειότητας».

Αυτός ο τρόπος δράσης θυμίζει το μαρτύριο που υπέστη η Ζιζέλ Πελικό, η Γαλλίδα την οποία νάρκωνε με αγχολυτικά για μία δεκαετία ο σύζυγός της, κατόπιν τη βίαζε εκείνος και δεκάδες άνδρες, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο.

«Οι γυναίκες, που βρίσκονταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών, δεν είχαν σε γενικές γραμμές επίγνωση των κακοποιήσεων και δεν θυμόντουσαν τίποτα στη συνέχεια», υπογράμμισε η αστυνομική πηγή, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την επιχείρηση που διεξήχθη στη Βραζιλία, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.

Η έρευνα αφορά «εγκλήματα βιασμού εναντίον ενός ανθρώπου σε ευάλωτη θέση και προβολή σκηνών βιασμού», σύμφωνα με την αστυνομία.

Πέραν των τριών συλλήψεων, η αστυνομία διεξήγαγε επτά εφόδους σε πέντε πολιτείες της Βραζιλίας, μεταξύ άλλων στο Σάο Πάολο (νοτιοανατολικά).

Κλείσιμο
Οι πράκτορες κατέσχεσαν «ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα υλικά που πιθανόν συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, επτά Βραζιλιάνοι πολίτες βαρύνονται με υποψίες ότι συμμετέχουν σε αυτά τα δίκτυα.

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης