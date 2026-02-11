Αποβίβασαν δημοσιογράφο ρωσικής καταγωγής από το αεροσκάφος του Νετανιάχου πριν από την πτήση για ΗΠΑ
Αποβίβασαν δημοσιογράφο ρωσικής καταγωγής από το αεροσκάφος του Νετανιάχου πριν από την πτήση για ΗΠΑ
Η Σιν Μπετ επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας ενόψει της συνάντησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Ένταση προκλήθηκε λίγο πριν από την αναχώρηση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους του Ισραήλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν Ισραηλινός δημοσιογράφος ρωσικής καταγωγής υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί κατόπιν εντολής πρακτόρων της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, ενόψει της επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον.
Όπως ανέφερε, είχε ήδη επιβιβαστεί μαζί με περίπου δέκα ακόμη δημοσιογράφους και είχε τακτοποιήσει τις αποσκευές του, όταν λίγα λεπτά πριν από την απογείωση, πράκτορες της Σιν Μπετ τού ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.
«Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα. Το να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν δημοσιογράφο που έχεις προσκαλέσει, είναι εξευτελιστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά της, η Σιν Μπετ ανέφερε ότι αρμοδιότητά της είναι η ασφάλεια του πρωθυπουργού και ότι «στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται αποφάσεις με στόχο τη μείωση των κινδύνων».
Ο Κολιόχιν γεννήθηκε στη Μόσχα και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 9 ετών. Διαθέτει αποκλειστικά ισραηλινή υπηκοότητα, έχει υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό και εργάστηκε στο παρελθόν σε κυβερνητική υπηρεσία στο γραφείο του πρωθυπουργού, κατά την περίοδο 2011–2012.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, το βράδυ της Τρίτης, ενόψει της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
«Ήθελαν να ελέγξουν τις επαφές μου»Ο Νικ Κολιόχιν, 42 ετών, ανεξάρτητος δημοσιογράφος που επρόκειτο να καλύψει τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ για τρία ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πράκτορες ασφαλείας του ζήτησαν να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος, προκειμένου να ελεγχθούν «οι επαφές του».
Όπως ανέφερε, είχε ήδη επιβιβαστεί μαζί με περίπου δέκα ακόμη δημοσιογράφους και είχε τακτοποιήσει τις αποσκευές του, όταν λίγα λεπτά πριν από την απογείωση, πράκτορες της Σιν Μπετ τού ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.
«Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα. Το να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν δημοσιογράφο που έχεις προσκαλέσει, είναι εξευτελιστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η θέση του πρωθυπουργικού γραφείουΤο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε τον αποκλεισμό του δημοσιογράφου από την πτήση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τους λόγους, κάνοντας λόγο μόνο για «ζητήματα ασφαλείας», σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth.
Από την πλευρά της, η Σιν Μπετ ανέφερε ότι αρμοδιότητά της είναι η ασφάλεια του πρωθυπουργού και ότι «στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται αποφάσεις με στόχο τη μείωση των κινδύνων».
Ο Κολιόχιν γεννήθηκε στη Μόσχα και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 9 ετών. Διαθέτει αποκλειστικά ισραηλινή υπηκοότητα, έχει υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό και εργάστηκε στο παρελθόν σε κυβερνητική υπηρεσία στο γραφείο του πρωθυπουργού, κατά την περίοδο 2011–2012.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, το βράδυ της Τρίτης, ενόψει της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
🛑 WORLD TODAY ;— UKWELITIMES (@UKWELITIMES) February 10, 2026
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu @netanyahu has landed in Washington D.C. to meet with President Trump @POTUS @UKWELITIMES pic.twitter.com/BZ8SnRBTsa
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα