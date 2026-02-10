Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Λονδίνου
Λονδίνο Επίθεση με μαχαίρι Έφηβοι τραυματίες

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Λονδίνου

Η αστυνομία αναζητά ως τον δράστη της επίθεσης έναν έφηβο

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Λονδίνου
Δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 13 ετών, μαχαιρώθηκαν σε σχολείο στο Μπρεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με το Sky News, η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος.

Σημειώνεται ότι οι αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην οδό Μπέικον Λέιν στις 12:41 μ.μ. (τοπική ώρα).

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δύο άτομα έλαβαν τις Πρώτες Βοήθειες, ένα εκ των οποίων μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το άλλο σε μεγάλο κέντρο φροντίδας τραυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.
