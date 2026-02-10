To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Λονδίνου
Η αστυνομία αναζητά ως τον δράστη της επίθεσης έναν έφηβο
Δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 13 ετών, μαχαιρώθηκαν σε σχολείο στο Μπρεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο νωρίτερα σήμερα.
Σύμφωνα με το Sky News, η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος.
Σημειώνεται ότι οι αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην οδό Μπέικον Λέιν στις 12:41 μ.μ. (τοπική ώρα).
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δύο άτομα έλαβαν τις Πρώτες Βοήθειες, ένα εκ των οποίων μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το άλλο σε μεγάλο κέντρο φροντίδας τραυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.
BREAKING: Two boys have been stabbed at a school in Brent, northwest London.https://t.co/PAiZ4D1jU3— Sky News (@SkyNews) February 10, 2026
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/yJkvOx4170
