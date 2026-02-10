Λαβρόφ: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση