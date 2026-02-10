To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Λαβρόφ: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ενθουσιασμού όσον αφορά την πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και την Ουκρανία, καθώς μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πάνω σε διάφορες εκδοχές ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Τραμπ περί του αντιθέτου.
«Μένει ακόμα πολύς δρόμος», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση.
Ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Ιζβέστια.
