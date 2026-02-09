Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Μπαϊτζί στο Ιράκ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράκ διυλιστήριο Φωτιά

Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Μπαϊτζί στο Ιράκ

Το διυλιστήριο ήταν κάποτε η μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στην χώρα

Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Μπαϊτζί στο Ιράκ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα (09/02) στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης. Εργαζόμενοι στο διυλιστήριο ανέφεραν ότι είδαν ένα πτώμα στον χώρο, ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν τα θύματα και τους τραυματισμούς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν καταγράφηκαν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της μονάδας.



Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Το διυλιστήριο του Μπαϊτζί, που βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, υπήρξε στο παρελθόν η μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στο Ιράκ. Υπέστη σοβαρές ζημιές στις μάχες με το ISIS το 2014, όταν οι τζιχαντιστές κατέλαβαν μεγάλα τμήματα της χώρας.

Ύστερα από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, η μονάδα επαναλειτούργησε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2024, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανασυγκρότηση των ενεργειακών υποδομών.

Κλείσιμο
Το Ιράκ συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πετρελαίου διεθνώς, με τις εξαγωγές αργού να αντιστοιχούν περίπου στο 90% των κρατικών εσόδων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης