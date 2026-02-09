Βενεζουέλα: Συνελήφθη λίγο μετά την αποφυλάκισή του ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης

Μόλις λίγες ώρες έμεινε ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα,
ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας
και προσκείμενος στη νομπελίστρια της ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Ο Γκουανίπα συνελήφθη σήμερα λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας, η οποία έκρινε ότι παραβίασε τους όρους που είχαν τεθεί για την αποφυλάκισή του. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Γκουανίπα μίλησε δημοσίως για την υπόθεσή του, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις που του είχαν τεθεί.
Η εισαγγελία ζήτησε από τη δικαιοσύνη ο 61χρονος πρώην αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου να τεθεί «σε καθεστώς κατ’οίκον περιορισμού». Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Γκουανίπα,
πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και η εμβληματικότερη φιγούρα μεταξύ των κρατουμένων της αντιπολίτευσης, δύο ημέρες πριν την κοινοβουλευτική ψηφοφορία για τον ιστορικό νόμο περί αμνηστίας στη Βενεζουέλα.
Απαγωγή καταγγέλλει η Ματσάδο και ο γιος του
Ο αντιπολιτευόμενος έμεινε ελεύθερος για λιγότερο από 12 ώρες. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο
είχε ανακοινώσει χθες το βράδυ ότι ο Γκουανίπα απήχθη στο Καράκας
από «βαριά οπλισμένους άνδρες», που με τέσσερα οχήματα τον πήραν με τη βία. «Αξιώνουμε την άμεση απελευθέρωσή του», έγραψε στο Χ.
Ο γιος του αντιπολιτευόμενου, ο Ραμόν Γκουανίπα,
κατήγγειλε ότι ο πατέρας του απήχθη «από περίπου δέκα αγνώστους», ενώ το κόμμα του Γκουανίπα, «Πρώτα η Δικαιοσύνη» (Primero Justicia), σημειώνοντας ότι η απαγωγή έγινε «από τις κατασταλτικές δυνάμεις της δικτατορίας».
Η δημόσια ομιλία
Μετά την αποφυλάκισή του χθες, Κυριακή, το απόγευμα, ο Γκουανίπα
πήγε με μοτοσικλέτα μπροστά από φυλακές στο Καράκας, όπου συναντήθηκε με συγγενείς πολιτικών κρατουμένων και μίλησε σε δημοσιογράφους.
Εκεί κατήγγειλε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024 που επέτρεψε να οδηγηθεί εκ νέου στον προεδρικό θώκο ο σοσιαλιστής Νικολάς Μαδούρο,
στερώντας από την αντιπολίτευση τη νίκη χάρη σε νοθείες, σύμφωνα με την αντιπολίτευση.
Σε δηλώσεις του στο AFP, ο αντιπολιτευόμενος ζήτησε ως εκ τούτου τον «σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας» και «νέες εκλογές: «(…) Στις 28 Ιουλίου 2024, ο λαός εκφράστηκε, υπήρξε μια λαϊκή ετυμηγορία. Το να το σεβαστούμε είναι το ελάχιστο. Δεν θες να το σεβαστείς; Τότε ας πάμε σε μια εκλογική διαδικασία», δήλωσε ο Γκουανίπα.