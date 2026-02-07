Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο στη Βολιβία, δείτε βίντεο
Η τύχη του οδηγού αγνοείται, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν επί του παρόντος τα αίτια του τροχαίου
Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μοκομόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας των Άνδεων. Το λεωφορείο είχε προορισμό την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης.
#Ciudades| Un bus sufrió un grave accidente de tránsito la tarde de este jueves 5 de febrero, cerca de las 18.00, en el municipio de Mocomoco, en la provincia Camacho del departamento de La Paz.— La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) February 6, 2026
De acuerdo con un informe preliminar, el hecho dejó al menos 10 personas fall3cidas y… pic.twitter.com/2DA9nrErg7
Ο πρώτος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε λίγες ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας εξήγησε πως περίοικοι έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος προτού φθάσουν τα σωστικά συνεργεία και απεγκλώβισαν θύματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Λα Πας και στη γειτονική πόλη Ελ Άλτο.
El embarrancamiento de un microbús el pasado jueves dejó 14 personas fallecidas y un herido en la comunidad Putina Cotamasa, en el municipio de Mocomoco, del departamento de La Paz, informó el subcomandante departamental de la Policía en #LaPaz.— Bolivia Tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) February 7, 2026
Η τύχη του οδηγού αγνοείται, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν επί του παρόντος τα αίτια του τροχαίου.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βολιβίας, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, τα οποία αποδίδονται κυρίως σε απροσεξίες οδηγών και μηχανικές βλάβες.
