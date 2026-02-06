Τρομακτικό ατύχημα στην Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν και πήραν φωτιά μέσα σε ασανσέρ, δείτε βίντεο
Ινδία μπαλόνια Έκρηξη Εγκαύματα

Τρομακτικό ατύχημα στην Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν και πήραν φωτιά μέσα σε ασανσέρ, δείτε βίντεο

Τόσο ο 32χρονος διανομέας που μετέφερε τα μπαλόνια για πάρτι γενεθλίων, όσο και μια 21χρονη φοιτήτρια υπέστησαν εγκαύματα

Τρομακτικό ατύχημα στην Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν και πήραν φωτιά μέσα σε ασανσέρ, δείτε βίντεο
Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ινδία όταν μπαλόνια γεμάτα με αέριο έσκασαν μέσα σε ασανσέρ.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας μπήκε σε ανελκυστήρα κτηρίου σε προάστιο της Βομβάης το βράδυ της Δευτέρας και τα μπαλόνια που πήγαινε σε πάρτι γενεθλίων, εξερράγησαν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 21χρονη φοιτήτρια Χιμάνι Ταρπίγια που ήταν στο ασανσέρ υπέστη εγκαύματα στα χέρια, το λαιμό και το στομάχι μετά την έκρηξη.



Τα μπαλόνια μετέφερε ο 32χρονος διανομέας Ρατζού Κουμάρ Μαχάτο, ο οποίος επίσης υπέστη εγκαύματα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για αμέλεια εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα μπαλόνια, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν έδωσε οδηγίες ασφαλείας στον διανομέα.

Για την ώρα, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος για τον οποίο εξερράγησαν τα μπαλόνια
