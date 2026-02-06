Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τρομακτικό ατύχημα στην Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν και πήραν φωτιά μέσα σε ασανσέρ, δείτε βίντεο
Τρομακτικό ατύχημα στην Ινδία: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν και πήραν φωτιά μέσα σε ασανσέρ, δείτε βίντεο
Τόσο ο 32χρονος διανομέας που μετέφερε τα μπαλόνια για πάρτι γενεθλίων, όσο και μια 21χρονη φοιτήτρια υπέστησαν εγκαύματα
Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ινδία όταν μπαλόνια γεμάτα με αέριο έσκασαν μέσα σε ασανσέρ.
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας μπήκε σε ανελκυστήρα κτηρίου σε προάστιο της Βομβάης το βράδυ της Δευτέρας και τα μπαλόνια που πήγαινε σε πάρτι γενεθλίων, εξερράγησαν.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 21χρονη φοιτήτρια Χιμάνι Ταρπίγια που ήταν στο ασανσέρ υπέστη εγκαύματα στα χέρια, το λαιμό και το στομάχι μετά την έκρηξη.
Τα μπαλόνια μετέφερε ο 32χρονος διανομέας Ρατζού Κουμάρ Μαχάτο, ο οποίος επίσης υπέστη εγκαύματα.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για αμέλεια εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα μπαλόνια, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν έδωσε οδηγίες ασφαλείας στον διανομέα.
Για την ώρα, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος για τον οποίο εξερράγησαν τα μπαλόνια
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας μπήκε σε ανελκυστήρα κτηρίου σε προάστιο της Βομβάης το βράδυ της Δευτέρας και τα μπαλόνια που πήγαινε σε πάρτι γενεθλίων, εξερράγησαν.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 21χρονη φοιτήτρια Χιμάνι Ταρπίγια που ήταν στο ασανσέρ υπέστη εγκαύματα στα χέρια, το λαιμό και το στομάχι μετά την έκρηξη.
New Fear Unlocked 😳— Woke Eminent (@WokePandemic) February 4, 2026
Balloons blasting inside a lift in Mumbai. Yes PARTY gas balloons.
Good that lift was not filled to capacity, else people would have got really serious burn injuries.
What could have triggered the blast? pic.twitter.com/z0QZu1ZtQP
Τα μπαλόνια μετέφερε ο 32χρονος διανομέας Ρατζού Κουμάρ Μαχάτο, ο οποίος επίσης υπέστη εγκαύματα.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για αμέλεια εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα μπαλόνια, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν έδωσε οδηγίες ασφαλείας στον διανομέα.
Για την ώρα, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος για τον οποίο εξερράγησαν τα μπαλόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα