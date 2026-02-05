Τραμπ: Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά πιστεύω θα μπω στον Παράδεισο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Παράδεισος

Τραμπ: Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά πιστεύω θα μπω στον Παράδεισο

Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Τραμπ: Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά πιστεύω θα μπω στον Παράδεισο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «μάλλον θα καταφέρει να μπει στον Παράδεισο», μιλώντας την Πέμπτη το πρωί σε εκδήλωση στο πλαίσιο του National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στην πολιτική του για τη μετανάστευση, η οποία όπως είπε, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αστεία που έκανε στο παρελθόν για το ότι δεν θα μπει στον Παράδεισο υπογραμμίζοντας πως: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους» πρόσθεσε.

14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης