Τραμπ: Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά πιστεύω θα μπω στον Παράδεισο
Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «μάλλον θα καταφέρει να μπει στον Παράδεισο», μιλώντας την Πέμπτη το πρωί σε εκδήλωση στο πλαίσιο του National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στην πολιτική του για τη μετανάστευση, η οποία όπως είπε, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αστεία που έκανε στο παρελθόν για το ότι δεν θα μπει στον Παράδεισο υπογραμμίζοντας πως: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους» πρόσθεσε.
NEW: President Trump mocks the media for not grasping his sense of humor during a lighthearted moment about his faith.— Fox News (@FoxNews) February 5, 2026
"I said, 'I won't qualify. I'm not going to make it to heaven.' And the New York Times did a front-page story that Donald Trump is questioning his life and the… pic.twitter.com/eY2EjB1JJz
