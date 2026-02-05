Κούβα προς ΗΠΑ: Ναι στον διάλογο, αλλά δεν συζητάμε αλλαγή καθεστώτος
Κούβα προς ΗΠΑ: Ναι στον διάλογο, αλλά δεν συζητάμε αλλαγή καθεστώτος
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποφύγει μια πλήρη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου εάν προχωρήσει σε «μια συμφωνία», που δεν έχει προσδιορίσει
Η Κούβα δηλώνει έτοιμη για έναν «ουσιαστικό» διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να συζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πολιτικό της σύστημα. Αυτό τόνισε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο CNN ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο, σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς την Αβάνα, αφήνοντας ανοιχτά σενάρια αλλαγής καθεστώτος.
«Δεν είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το συνταγματικό μας σύστημα, όπως υποθέτουμε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες να συζητήσουν το δικό τους συνταγματικό σύστημα, το πολιτικό τους σύστημα ή την οικονομική τους πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο.
Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες δεν έχουν ακόμη εγκαθιδρύσει έναν επίσημο διμερή διάλογο, ωστόσο έχουν υπάρξει «κάποιες ανταλλαγές μηνυμάτων», οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέονται με τα ανώτατα επίπεδα της κουβανικής κυβέρνησης.
Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά τις τοποθετήσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα ήθελαν να δουν» αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι βέβαιο πως η Ουάσιγκτον θα κινηθεί ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση.
Πιέζει η κυβέρνηση Τραμπ
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς το νησί της Καραϊβικής, επιχειρώντας να διακόψει τις παραδόσεις πετρελαίου. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επηρεάσει τις ροές ενέργειας από τη Βενεζουέλα, μετά την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία. Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον απείλησε επίσης με επιβολή δασμών σε χώρες που εξάγουν πετρέλαιο στην Κούβα, υποστηρίζοντας ότι η Αβάνα συνιστά «εξαιρετική απειλή», λόγω της ευθυγράμμισής της με «εχθρικές χώρες και κακόβουλους δρώντες» και της φιλοξενίας στρατιωτικών και πληροφοριακών υποδομών τους.
Ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κοσίο απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την επιχειρηματολογία. «Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι επιθετική απέναντί τους. Δεν είναι εχθρική. Δεν φιλοξενεί τρομοκρατία ούτε τη χρηματοδοτεί», υπογράμμισε, καλώντας την Ουάσιγκτον να χαλαρώσει την εκστρατεία πίεσης, την οποία –όπως είπε– η χώρα του ήδη πληρώνει ακριβά.
Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, με συχνές διακοπές ρεύματος και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Οι κουβανικές αρχές αποδίδουν μεγάλο μέρος των προβλημάτων στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, αν και επικριτές επισημαίνουν και την έλλειψη επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης μέτρων λιτότητας και «θυσιών» για την εξοικονόμηση καυσίμων, χωρίς να διευκρινίσει το ύψος των διαθέσιμων αποθεμάτων. «Αυτό που υφίσταται η Κούβα ισοδυναμεί με πόλεμο σε επίπεδο οικονομικών καταναγκαστικών μέτρων», είπε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποφύγει μια πλήρη διακοπή εφοδιασμού εάν προχωρήσει σε «μια συμφωνία», η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επιστροφή περιουσιών που κατασχέθηκαν από Κουβανούς εξόριστους μετά την επανάσταση του 1959.
Σοκ για την Αβάνα η επιχείρηση στο Καράκας
Στο μεταξύ, στην Αβάνα προκάλεσε σοκ η αμερικανική επιχείρηση του Ιανουαρίου που οδήγησε στη σύλληψη του βασικού συμμάχου της Κούβας, του Νικολάς Μαδούρο, και στον θάνατο περισσότερων από 30 Κουβανών στελεχών ασφαλείας που τον προστάτευαν. Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει ότι θα αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε παρόμοια στρατιωτική ενέργεια κατά της χώρας, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις τελευταίες εβδομάδες αυξημένες στρατιωτικές ασκήσεις και προετοιμασίες.
Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι και το Μεξικό, στενός σύμμαχος της κουβανικής κυβέρνησης, θα προχωρούσε σε αναστολή των αποστολών πετρελαίου υπό την πίεση των ΗΠΑ. Η μεξικανική κυβέρνηση απάντησε την Τετάρτη ότι τα συμβόλαια πετρελαίου με την Κούβα παραμένουν σε ισχύ, προσθέτοντας ότι αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι στήριξης ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις από ενδεχόμενους αμερικανικούς δασμούς.
Παράλληλα, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να λάβουν προληπτικά μέτρα λόγω της ενεργειακής κρίσης, συνιστώντας εξοικονόμηση καυσίμων, νερού και τροφίμων, καθώς και φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών. Προειδοποίησε επίσης για περιπτώσεις Αμερικανών στους οποίους αρνήθηκε η είσοδος στη χώρα, καθώς και για αύξηση των κυβερνητικά υποστηριζόμενων διαδηλώσεων κατά των ΗΠΑ.
