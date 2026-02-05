Κούβα προς ΗΠΑ: Ναι στον διάλογο, αλλά δεν συζητάμε αλλαγή καθεστώτος

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποφύγει μια πλήρη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου εάν προχωρήσει σε «μια συμφωνία», που δεν έχει προσδιορίσει