Γκουτέρες: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Κούβα αν υπάρξει έλλειψη σε πετρέλαιο
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε μέσω του αντιπροσώπου του την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην χώρα
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, η οποία θα επιδεινωθεί ή και θα καταρρεύσει, εάν οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο δεν ικανοποιούνται», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.
Αφότου σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα με προορισμό την Κούβα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα που ορίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να πλήξουν με τελωνειακούς δασμούς τις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Μεξικό που προμηθεύει με πετρέλαιο το νησί από το 2023, θα σταματήσει να το κάνει.
