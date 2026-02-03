Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα Ντόναλντ Τραμπ

Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων

Η Αβάνα διαψεύδει ξανά την εικόνα «συνομιλιών» που παρουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανονικός δίαυλος διαπραγμάτευσης

Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η κυβέρνηση της Κούβας ξεκαθάρισε ότι δεν διεξάγεται «επίσημος» διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά μόνο διπλωματικές «ανταλλαγές» μηνυμάτων, απαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών με την Αβάνα.

Τη θέση αυτή εξέφρασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κανονικός διάλογος».

«Δεν υπάρχει κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή»

Ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο υπογράμμισε ότι η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχει τη μορφή επίσημων συνομιλιών, αλλά περιορίζεται σε ανταλλαγές μηνυμάτων.

«Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις Τραμπ για «διάλογο» και πιθανή συμφωνία

Οι τοποθετήσεις του Κουβανού αξιωματούχου έρχονται μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διάλογο με την Αβάνα και πως υπάρχει πιθανότητα «συμφωνίας» με την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε συνομιλίες και στα μέσα Ιανουαρίου, ωστόσο τότε οι δηλώσεις του είχαν διαψευστεί από τον Κουβανό πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ο οποίος είχε απορρίψει την ύπαρξη τέτοιου είδους διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης