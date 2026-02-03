Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων
Η Κούβα «αδειάζει» τον Τραμπ: Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος με τις ΗΠΑ, μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων
Η Αβάνα διαψεύδει ξανά την εικόνα «συνομιλιών» που παρουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανονικός δίαυλος διαπραγμάτευσης
Η κυβέρνηση της Κούβας ξεκαθάρισε ότι δεν διεξάγεται «επίσημος» διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά μόνο διπλωματικές «ανταλλαγές» μηνυμάτων, απαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών με την Αβάνα.
Τη θέση αυτή εξέφρασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κανονικός διάλογος».
«Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε συνομιλίες και στα μέσα Ιανουαρίου, ωστόσο τότε οι δηλώσεις του είχαν διαψευστεί από τον Κουβανό πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ο οποίος είχε απορρίψει την ύπαρξη τέτοιου είδους διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις.
Τη θέση αυτή εξέφρασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κανονικός διάλογος».
«Δεν υπάρχει κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή»Ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο υπογράμμισε ότι η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχει τη μορφή επίσημων συνομιλιών, αλλά περιορίζεται σε ανταλλαγές μηνυμάτων.
«Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι δηλώσεις Τραμπ για «διάλογο» και πιθανή συμφωνίαΟι τοποθετήσεις του Κουβανού αξιωματούχου έρχονται μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διάλογο με την Αβάνα και πως υπάρχει πιθανότητα «συμφωνίας» με την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας.
Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε συνομιλίες και στα μέσα Ιανουαρίου, ωστόσο τότε οι δηλώσεις του είχαν διαψευστεί από τον Κουβανό πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ο οποίος είχε απορρίψει την ύπαρξη τέτοιου είδους διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα