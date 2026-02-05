Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Στο Μιλάνο Βανς και Ρούμπιο για την αυριανή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Μεταξύ άλλων, την τελετή έναρξης θα παρακολουθήσουν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταινμάιερ
Στο Μιλάνο προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο μετέφερε τον αντιπρόεδρο της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς ο οποίος, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αύριο βράδυ πρόκειται να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα, στο στάδιο Σαν Σίρο.
Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, την αυριανή τελετή έναρξης των Αγώνων θα παρακολουθήσουν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταινμάιερ, όπως και άλλοι δεκατρείς πρόεδροι και επτά πρωθυπουργοί ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, θεωρείται πιθανή η άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρίγκιπα Γουίλιαμ με την σύζυγό του Κέιτ ενώ έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και οι βασιλείς της Σουηδίας, της Νορβηγίας και των Κάτω Χωρών.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια σε όλη την ιταλική συμπρωτεύουσα και οι ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν και την συμμετοχή επίλεκτων σκοπευτών, στον όλο μηχανισμό που έχει ενεργοποιηθεί. Για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ασφαλείας συνεργάζονται πάνω από 6.000 άνδρες και γυναίκες της ιταλικής αστυνομίας, των καραμπινιέρων, της οικονομικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, την αυριανή τελετή έναρξης των Αγώνων θα παρακολουθήσουν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταινμάιερ, όπως και άλλοι δεκατρείς πρόεδροι και επτά πρωθυπουργοί ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, θεωρείται πιθανή η άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρίγκιπα Γουίλιαμ με την σύζυγό του Κέιτ ενώ έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και οι βασιλείς της Σουηδίας, της Νορβηγίας και των Κάτω Χωρών.
Στην τελετή έναρξης πρόκειται να λάβουν μέρος 1.340 ηθοποιοί, χορευτές και περφόρμερ. Στα γνωστά ονόματα που θα τραγουδήσουν, συγκαταλέγονται εκείνα των Αντρέα Μποτσέλι, Μαράια Κάρει και η Λάουρα Παουζίνι.
FAMILY TRIP: The Second Family touches down in Milan as Vice President JD Vance is set to lead the U.S. delegation at the 2026 Winter Olympics. pic.twitter.com/rRt3lYeuON— Fox News (@FoxNews) February 5, 2026
Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια σε όλη την ιταλική συμπρωτεύουσα και οι ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν και την συμμετοχή επίλεκτων σκοπευτών, στον όλο μηχανισμό που έχει ενεργοποιηθεί. Για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ασφαλείας συνεργάζονται πάνω από 6.000 άνδρες και γυναίκες της ιταλικής αστυνομίας, των καραμπινιέρων, της οικονομικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
