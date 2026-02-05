Στο Μιλάνο Βανς και Ρούμπιο για την αυριανή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Στο Μιλάνο Βανς και Ρούμπιο για την αυριανή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Μεταξύ άλλων, την τελετή έναρξης θα παρακολουθήσουν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταινμάιερ

Στο Μιλάνο προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο μετέφερε τον αντιπρόεδρο της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς ο οποίος, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αύριο βράδυ πρόκειται να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα, στο στάδιο Σαν Σίρο. 

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, την αυριανή τελετή έναρξης των Αγώνων θα παρακολουθήσουν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταινμάιερ, όπως και άλλοι δεκατρείς πρόεδροι και επτά πρωθυπουργοί ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, θεωρείται πιθανή η άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρίγκιπα Γουίλιαμ με την σύζυγό του Κέιτ ενώ έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και οι βασιλείς της Σουηδίας, της Νορβηγίας και των Κάτω Χωρών.


Στην τελετή έναρξης πρόκειται να λάβουν μέρος 1.340 ηθοποιοί, χορευτές και περφόρμερ. Στα γνωστά ονόματα που θα τραγουδήσουν, συγκαταλέγονται εκείνα των Αντρέα Μποτσέλι, Μαράια Κάρει και η Λάουρα Παουζίνι.

JD Vance & Marco Rubio Meet Team USA Athletes in Milan After Arrival for Winter Olympics 2026 | APT

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια σε όλη την ιταλική συμπρωτεύουσα και οι ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν και την συμμετοχή επίλεκτων σκοπευτών, στον όλο μηχανισμό που έχει ενεργοποιηθεί. Για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ασφαλείας συνεργάζονται πάνω από 6.000 άνδρες και γυναίκες της ιταλικής αστυνομίας, των καραμπινιέρων, της οικονομικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

