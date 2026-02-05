Ένα τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο Togg δώρισε ο Ερντογάν στον Σίσι στην επίσκεψή του στο Κάιρο, δείτε βίντεο
Οι δύο πρόεδροι, παρουσία του Τούρκου υπουργού Βιομηχανίας, φωτογραφήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο στους κήπους του Παλατιού Ιτιχαντίγια, της προεδρικής κατοικίας της Αιγύπτου

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Togg, το πρώτο εγχώριας παραγωγής όχημα μηδενικών ρύπων της Τουρκίας, δώρισε ο Ταγίπ Ερντογάν στον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κάιρο.

Η παράδοση του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την τελετή υπογραφής συμφωνιών και την κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι δύο ηγέτες. Το αυτοκίνητο ήταν στο κόκκινο χρώμα «Anatolia», μία από τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις της Togg.



Στη συνέχεια, οι δύο πρόεδροι, παρουσία του Τούρκου υπουργού Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κασίρ, φωτογραφήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο στους κήπους του Παλατιού Ιτιχαντίγια, της προεδρικής κατοικίας της Αιγύπτου.



Αργότερα, ο Ερντογάν κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε η καταληκτική συνεδρία του Επιχειρηματικού Φόρουμ Τουρκίας–Αιγύπτου, επιβαίνοντας στο ίδιο ηλεκτρικό όχημα, το οποίο οδηγούσε ο αλ-Σίσι.

Σημειώνεται πως η παραγωγή του πρώτου τουρκικού ηλεκτροκίνητου οχήματος από την εταιρεία TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου στην Προύσα. και συνέπεσε με την 99η επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας. Η TOGG είναι μια κοινοπραξία τουρκικών εταιρειών που ιδρύθηκε το 2018. Στόχος τους, η απεξάρτηση της Τουρκίας από αυτοκινητοβιομηχανίες του εξωτερικού.
