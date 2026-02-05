Ισπανία: Οι περιφερειακές εκλογές πιέζουν τον Σάντσεθ και οι συντηρητικοί θέλουν την κατάρρευση της κυβέρνησης

Η πρώτη από τις τρεις κρίσιμες αναμετρήσεις θα διεξαχθεί την Κυριακή στην Αραγονία – Το Λαϊκό Κόμμα οδεύει προς νίκη όμως η ακροδεξιά αναμένεται ότι θα καταγράψει τα μεγαλύτερα κέρδη

Ισπανοί συντηρητικοί, ελπίζοντας ότι το αποτέλεσμα της κάλπης θα οδηγήσει σε κατάρρευση της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού



Όπως αναφέρει το Politico, την Κυριακή, θα γίνουν εκλογές στη βορειοανατολική περιφέρεια της Αραγονίας, που την αποκαλούν «ισπανικό Οχάιο» καθώς θεωρείται βαρόμετρο των πολιτικών τάσεων. Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) φαίνεται να οδεύει προς νίκη, ωστόσο η ακροδεξιά αναμένεται να καταγράψει τα μεγαλύτερα κέρδη.



Καστίλλη και Λεόν τον Μάρτιο και στην Ανδαλουσία τον Ιούνιο. Στόχος των συντηρητικών είναι να αξιοποιήσουν τα σκάνδαλα διαφθοράς που έχουν πλήξει το Σοσιαλιστικό Κόμμα και έχουν αποδυναμώσει σοβαρά τον Σάντσεθ, ώστε να επιβεβαιώσουν την περιφερειακή τους κυριαρχία και να αυξήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση στη Μαδρίτη.



Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, Οριόλ Μπαρτομέους, το κρίσιμο στοιχείο σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές είναι η δημιουργία εθνικής δυναμικής. Εάν το Λαϊκό Κόμμα κερδίσει και οι Σοσιαλιστές υποστούν βαριά ήττα, «αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να ειπωθεί ότι ο Σάντσεθ πρέπει να παραιτηθεί, επειδή το κόμμα του βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση».

Σε δύσκολη θέση ο κυβερνητικός συνασπισμός

Σάντσεθ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μετά από μια σειρά από σκάνδαλα. Δύο πρώην κορυφαία στελέχη των Σοσιαλιστών εμπλέκονται σε έρευνες για κύκλωμα με μίζες, άλλα πρόσωπα αντιμετωπίζουν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της συζύγου του και η επικείμενη δίκη του αδερφού του.



Σε αυτά έρχονται να προστεθούν και δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα τον Ιανουάριο, όπου σκοτώθηκαν 47 άνθρωποι.

Προειδοποιήσεις για το Vox



Κλείσιμο Αραγονία είναι πρόωρες και προκηρύχθηκαν όταν το ακροδεξιό Vox απέσυρε τη στήριξή του προς τους συντηρητικούς, με το οποίο συγκρούστηκε για την αποδοχή ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών, προκαλώντας κοινοβουλευτικό αδιέξοδο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να προηγείται το Λαϊκό Κόμμα, ενδεχομένως καταγράφοντας μικρά κέρδη, ενώ οι Σοσιαλιστές επιδιώκουν να αποφύγουν το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουν καταγράψει ποτέ στην περιφέρεια.



Οι Σοσιαλιστές προειδοποιούν ότι το Vox ενδέχεται να συμφωνήσει σε σχηματισμό πλειοψηφίας με το Λαϊκό Κόμμα, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια περιοδείας, έχει καλέσει τους ψηφοφόρους να κινητοποιηθούν απέναντι στο ενδεχόμενο μιας παγιωμένης πλειοψηφίας του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος με το ακροδεξιό Vox, την οποία νετάσσει σε ένα διεθνές κύμα ριζοσπαστικής δεξιάς.



To Vox, που πράγματι είναι ο μόνος ρεαλιστικός κυβερνητικός εταίρος του Λαϊκού Κόμματος, αναμένεται να καταγράψει τα μεγαλύτερα κέρδη. Το κόμμα έχει προσεγγίσει τον αγροτικό κόσμο, με επιθέσεις κατά της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και με κριτική στην κυβέρνηση να υποδεχθεί μετανάστες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Vox θα μπορούσε σχεδόν να διπλασιάσει τις επτά έδρες του, ακολουθώντας την ανοδική του πορεία σε εθνικό επίπεδο.



Τα εμπόδια του Vox στο Λαϊκό Κόμματος

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Λαϊκό Κόμμα αποτελεί απειλεί και για το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, του οποίου αφαιρεί ποσοστά.



Οι πολιτικοί αναλυτές δεν θεωρούν γενικά ότι το αποτέλεσμα στην Αραγονία από μόνο του θα μπορούσε να αναγκάσει τον Σάντσεθ να επισπεύσει τις εθνικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2027. Ωστόσο, η σωρευτική επίδραση ενδεχόμενων ηττών στην Αραγονία, την Καστίλλη και Λεόν και κυρίως στην Ανδαλουσία, που υπήρξε παραδοσιακό προπύργιο των Σοσιαλιστών, θα μπορούσε να καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη τη διατήρηση της εξουσίας από τον πρωθυπουργό.