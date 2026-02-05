Γαλλία: «Το 2026 θα είναι το έτος αντίστασης εναντίον της Shein», λέει υπουργός
Ο Σερζ Παπέν, Γάλλος υπουργός αρμόδιος για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, δήλωσε σήμερα ότι το 2026 θα είναι η χρονιά της αντίστασης εναντίον της Shein και άλλων πλατφορμών στο Ίντερνετ, τις οποίες κατηγόρησε ότι δεν είναι υπόλογες για τα προϊόντα που πωλούν.
Ο υπουργός υπογράμμισε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 ότι τα φυσικά καταστήματα είναι υπεύθυνα για τα προϊόντα που πωλούν, ενώ οι πλατφόρμες στο Ίντερνετ δεν είναι.
Η γαλλική κυβέρνηση έχει προσφύγει εναντίον της απόφασης δικστηρίου το Δεκέμβριο να απορρίψει την τρίμηνη αναστολή των επιχειρήσεων της Shein, που είχε επιβληθεί σε βάρος αυτής της κινεζικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου στο πλαίσιο κυρώσεων μετά την αναταραχή που δημιουργήθηκε σχετικά με τις κούκλες για σεξ με χαρακτηριστικά παιδιών που πωλούνταν σ' αυτή.
Ο Σερζ Παπέν δήλωσε ότι δύο βουλευτές ετοιμάζουν νομοσχέδιο το οποίο θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να αναστέλλει τη λειτουργία πλατφορμών στο Ίντερνετ χωρίς να χρειάζεται την έγκριση δικαστηρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
