Αδιανόητη τραγωδία στην Ινδία: Τρεις αδελφές βούτηξαν στο κενό από τον ένατο όροφο αφού ο πατέρας τους πήρε το κινητό για να μην παίζουν κορεάτικα «παιχνίδια αγάπης»
16, 14 και 12 ετών τα τρία κορίτσια - Φέρονται να άφησαν σημείωμα στο οποίο έγραφαν «προσπάθησες να μας απομακρύνεις από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρεις πόσο πολύ τους αγαπάμε»
Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία με τρεις αδελφές ηλικία 12, 14 και 16 ετών να πέφτουν στο κενό από τον ένατο όροφο του κτηρίου στο οποίο έμεναν αφού τους απαγορεύτηκε από τον πατέρα τους να παίζουν ένα κορεατικό «παιχνίδι αγάπης» στο κινητό του.
Σύμφωνα με το NDTV η 16χρονη Βισίκα, η 14χρονη Πράτσι και η 12χρονη Πάτσι άφησαν και σημείωμα αυτοκτονίας οκτώ σελίδων στο οποίο, κατά τον πατέρα τους, έγραφαν «μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας, ό,τι και να πεις, δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε. Γι' αυτό αυτοκτονούμε»
«Προσπάθησες να μας απομακρύνεις από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρεις πόσο πολύ τους αγαπάμε» κατέληγε το σημείωμα
«Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν γονέα ή παιδί. Δεν γνώριζα το παιχνίδι, αλλιώς δεν θα τις άφηνα ποτέ να το παίξουν» είπε ο πατέρας τους.
Ωστόσο νεότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδεχομένως τα τρία κορίτσια να έπεσαν στο κενό όταν τα δύο από αυτά προσπάθησαν να σταματήσουν το τρίτο από το να κάνει το απονεονημένο διάβημα.
Ο πατέρας τους περιέγραψε ότι τα τρία κορίτσια είχαν «ακραία εξάρτηση από όλα τα κορεατικά», συμπεριλαμβανομένων ταινιών, μουσικής και τηλεοπτικών εκπομπών. Όπως υποστήριξε ο εθισμός τους ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 με τοπικά μέσα να μεταφέρουν ότι έκτοτε τα τρία παιδιά δεν είχαν επιστρέψει στο σχολείο.
«Τις τελευταίες ημέρες τους είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στο κινητό, μια απαγόρευση που φαίνεται να της επηρέασε» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Σύμφωνα με την Daily Mail σε τοίχο του δωμάτιου τους τα κορίτσια είχαν γράψει «είμαι πολύ, πολύ μόνη» και «κάνε με μια καρδιά σπασμένη».
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης με την έρευνα για τον θάνατό τους να συνεχίζεται καθώς η αστυνομία δεν έχει ακόμη προσδιορίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κοριτσιών.
