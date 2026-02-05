Αδιανόητη τραγωδία στην Ινδία: Τρεις αδελφές βούτηξαν στο κενό από τον ένατο όροφο αφού ο πατέρας τους πήρε το κινητό για να μην παίζουν κορεάτικα «παιχνίδια αγάπης»

16, 14 και 12 ετών τα τρία κορίτσια - Φέρονται να άφησαν σημείωμα στο οποίο έγραφαν «προσπάθησες να μας απομακρύνεις από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρεις πόσο πολύ τους αγαπάμε»