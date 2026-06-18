Καίει τη Γροιλανδία η υπερθέρμανση του πλανήτη: Όλο και νωρίτερα ξεσπούν φωτιές στη βλάστηση
ΚΟΣΜΟΣ
Γροιλανδία Ελ Νίνιο Φωτιές Αρκτική Υπερθέρμανση Πλανήτη

Καίει τη Γροιλανδία η υπερθέρμανση του πλανήτη: Όλο και νωρίτερα ξεσπούν φωτιές στη βλάστηση

Στο νησί της Αρκτικής, του οποίου τα ελάχιστα εδάφη που δεν έχουν πάγο καλύπτονται από την τούντρα, οι φωτιές σε βλάστηση είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών

Καίει τη Γροιλανδία η υπερθέρμανση του πλανήτη: Όλο και νωρίτερα ξεσπούν φωτιές στη βλάστηση
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Η Γροιλανδία επλήγη πρόσφατα από φωτιές σε βλάστηση, ένα σπάνιο φαινόμενο γι' αυτή την εποχή του έτους το οποίο θα μπορούσε να εξηγηθεί από την υπερθέρμανση του πλανήτη, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Γροιλανδικού Ινστιτούτου της Φύσης.

Είναι «σπάνιο που τέτοιες φωτιές ξεσπούν ήδη από τον Ιούνιο και είναι λογικό να σκεφτούμε ότι οι γενικότερες αλλαγές του κλίματος, κυρίως η υπερθέρμανση της Αρκτικής, όπως και το υφιστάμενο φαινόμενο Ελ Νίνιο, ευθύνονται γι' αυτές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καρλ Μπριξ Ζίνγκλερσεν, επικεφαλής του τμήματος Περιβάλλον και Ορυκτοί Πόροι του ινστιτούτου.

Στη Γροιλανδία, νησί της Αρκτικής του οποίου τα ελάχιστα εδάφη που δεν έχουν πάγο καλύπτονται από την τούντρα, οι φωτιές σε βλάστηση είναι ένα νέο φαινόμενο, εξήγησε.



«Ερευνητές εξέτασαν δορυφορικές εικόνες, και πριν από το 2008 δεν βρήκαν κανένα ίχνος πυρκαγιάς σε βλάστηση στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Ζίνγκλερσεν.

«Στη συνέχεια, το φαινόμενο επιταχύνθηκε και, για την περίοδο 2008-2020, 21 πυρκαγιές σε βλάστηση καταγράφηκαν, σχεδόν όλες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σε περιόδους ζεστού και ξηρού καιρού», πρόσθεσε.

«Είναι πιο σπάνιο που τέτοιες φωτιές σημειώνονται ήδη τον Ιούνιο».

Κλείσιμο
Στη δυτική Γροιλανδία, όπου ως επί το πλείστον ξέσπασαν οι πυρκαγιές, είχε τελευταία ευχάριστο καιρό, με λίγες βροχοπτώσεις, κατάλληλο για υπαίθριες δραστηριότητες.

Από την άλλη όψη του νομίσματος, η βλάστηση ξεραίνεται και γίνεται πολύ εύκολα εύφλεκτη.

Οι πυροσβέστες του δήμου Σερμερσόοκ, στον οποίο υπάγονται η πρωτεύουσα Νούουκ και τα μεγάλα περίχωρά της, δημοσίευσαν στο Facebook συμβουλές για να αποτρέπονται οι πυρκαγιές, συστήνοντας τη χρήση μόνο καθορισμένων χώρων για φωτιά σε κατασκήνωση ή για μπάρμπεκιου.

Οι πυρκαγιές σε βλάστηση, που πρόσφατα σημειώθηκαν, δεν προκάλεσαν τραυματισμούς και γρήγορα κατασβέστηκαν από τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης.
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