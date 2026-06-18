Καίει τη Γροιλανδία η υπερθέρμανση του πλανήτη: Όλο και νωρίτερα ξεσπούν φωτιές στη βλάστηση

Στο νησί της Αρκτικής, του οποίου τα ελάχιστα εδάφη που δεν έχουν πάγο καλύπτονται από την τούντρα, οι φωτιές σε βλάστηση είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών