Bloomberg: «Ναι» από τον Ερντογάν στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μετά από πιέσεις Τραμπ και ΕΕ

Η Τουρκία επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση





Το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έρχεται πάλι στο προσκήνιο εν όψει της αναμενόμενης επίσκεψης του







Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συζήτησε την πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο



Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής είναι σημαντική για την ικανότητα του Πατριαρχείου να εκπαιδεύει μελλοντικούς ανώτερους κληρικούς. Η Θεολογική Σχολή, που ιδρύθηκε το 1844, έκλεισε από την τουρκική κυβέρνηση το 1971. Ο Βαρθολομαίος, με την υποστήριξη της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, αγωνίζεται εδώ και καιρό για την επαναλειτουργία της.



Η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ταγίπ Ερντογάν Σε μια συγκυρία ιδιαίτερης σημασίας για τις σχέσεις του τουρκικού κράτους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο,



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου, διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης και τις εκκρεμότητες, που παραμένουν ανοιχτές εδώ και δεκαετίες.





Κλείσιμο



Υπενθυμίζεται, ότι η Χάλκη παραμένει κλειστή από το 1971, όταν η λειτουργία της ανεστάλη μετά από απόφαση του τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η επαναλειτουργία της αποτελεί στρατηγικής σημασίας ζήτημα, καθώς πρόκειται για το ιστορικό θεολογικό κέντρο εκπαίδευσης των κληρικών του. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά τις σχετικές παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών εκκλησιαστικών φορέων, το θέμα έχει επανέλθει δυναμικά στην ατζέντα.



Οι προσδοκίες για θετική εξέλιξη έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες. Ο ίδιος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης και κυβερνητικοί κύκλοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η Άγκυρα εξετάζει σοβαρά ένα μοντέλο επανέναρξης της λειτουργίας της.



Πέραν της Χάλκης, στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα, που αφορούν στην παρουσία και τα δικαιώματα της ελληνικής ομογένειας στην Τουρκία.



Η Τουρκία σχεδιάζει να επιτρέψει την επαναλειτουργία, της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ως Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Μια κίνηση, που σύμφωνα με το Bloomberg, αποσκοπεί στο να ικανοποιήσει και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ καθώς η επαναλειτουργία της αποτελεί ένα πάγιο αίτημα τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ.Το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έρχεται πάλι στο προσκήνιο εν όψει της αναμενόμενης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τον επόμενο μήνα και σε μια προσπάθεια της Τουρκίας να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την ΕΕ.Το Bloomberg επικαλούμενο πηγές ανέφερε ότι το σχέδιο για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η οποία βρίσκεται σε ένα νησί κοντά στην Κωνσταντινούπολη, προβλέπει την εισαγωγή φοιτητών μέσω του εθνικού συστήματος κατανομής θέσεων της Τουρκίας, ενώ το Υπουργείο Παιδείας θα εποπτεύει τα προγράμματα σπουδών.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συζήτησε την πιθανή επαναλειτουργία της Σχολής κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν . Οι συνομιλίες μεταξύ του Βαρθολομαίου και του Ερντογάν διεξήχθησαν σε «θερμή ατμόσφαιρα», σύμφωνα με δήλωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής είναι σημαντική για την ικανότητα του Πατριαρχείου να εκπαιδεύει μελλοντικούς ανώτερους κληρικούς. Η Θεολογική Σχολή, που ιδρύθηκε το 1844, έκλεισε από την τουρκική κυβέρνηση το 1971. Ο Βαρθολομαίος, με την υποστήριξη της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, αγωνίζεται εδώ και καιρό για την επαναλειτουργία της.Σε μια συγκυρία ιδιαίτερης σημασίας για τις σχέσεις του τουρκικού κράτους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου, διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης και τις εκκρεμότητες, που παραμένουν ανοιχτές εδώ και δεκαετίες.Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ένα θέμα με έντονο συμβολισμό τόσο για την Ορθοδοξία όσο και για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με το Πατριαρχείο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία των επαφών, που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Φαναρίου, του τουρκικού Υπουργείου Παιδείας και του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας για το μέλλον της Σχολής.Υπενθυμίζεται, ότι η Χάλκη παραμένει κλειστή από το 1971, όταν η λειτουργία της ανεστάλη μετά από απόφαση του τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η επαναλειτουργία της αποτελεί στρατηγικής σημασίας ζήτημα, καθώς πρόκειται για το ιστορικό θεολογικό κέντρο εκπαίδευσης των κληρικών του. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά τις σχετικές παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών εκκλησιαστικών φορέων, το θέμα έχει επανέλθει δυναμικά στην ατζέντα.Οι προσδοκίες για θετική εξέλιξη έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες. Ο ίδιος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης και κυβερνητικοί κύκλοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η Άγκυρα εξετάζει σοβαρά ένα μοντέλο επανέναρξης της λειτουργίας της.Πέραν της Χάλκης,

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διάσταση των θρησκευτικών ελευθεριών, ο διεθνής Τύπος αντιμετωπίζει το ζήτημα της Χάλκης ως «δείκτη» της στάσης της Τουρκίας απέναντι στις θρησκευτικές ελευθερίες και τις μη μουσουλμανικές κοινότητες. Η επαναλειτουργία της Σχολής αποτελεί εδώ και δεκαετίες αίτημα των ΗΠΑ, ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανώσεων.



Μάλιστα, όπως εκτιμούν διεθνείς παρατηρητές, η συνάντηση Βαρθολομαίου – Ερντογάν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης της διεθνούς εικόνας της Τουρκίας σε θέματα θρησκευτικών ελευθεριών. Αξίζει δε να προστεθεί, ότι η χθεσινή συνάντηση δεν έγινε σε πολιτικό κενό. Από το 2024 έχει ξεκινήσει θεσμικός διάλογος μεταξύ του τουρκικού κράτους και του Πατριαρχείου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ενώ ο ίδιος ο Βαρθολομαίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αναμένει την επανέναρξη της λειτουργίας της το 2026.



Άλλωστε, η επαναλειτουργία της Χάλκης αποτελεί πάγιο αίτημα όχι μόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και της Ουάσιγκτον, των ευρωπαϊκών θεσμών και μεγάλου μέρους του ορθόδοξου κόσμου. Ήδη από το φθινόπωρο του 2025, ο Πρόεδρος Ερντογάν είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο θετικών εξελίξεων, ενώ το ζήτημα είχε τεθεί ακόμη και στις επαφές του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.