Σορός άντρα εντοπίστηκε στις ρόδες αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο Λονδίνο από το Μαρόκο

Η Αστυνομία του Σάσεξ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού - Έχουν καταγραφεί και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο