Βανς: «Win win» η συμφωνία με το Ιράν - 12,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ χτες



«Έχουμε παρατηρήσει αλλαγή από την πλευρά του Ιράν τις τελευταίες ημέρες»



«Το χρονόμετρο των 60 ημερών αρχίζει να μετρά από σήμερα»

JUST IN: Vice President JD Vance announces that the 60-day negotiating period between the U.S. and Iran has officially begun as the landmark Middle East deal starts to take effect.



"I would say the 60 day period officially started today…. The deal started yesterday, we're going… pic.twitter.com/taz8MMPsbQ — Fox News (@FoxNews) June 18, 2026



«Θα πάω στην Ελβετία για την υπογραφή της συμφωνίας, δεν είμαι σίγουρος για το πότε»



«Οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν ποτέ ξανά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ»



«Το Ισραήλ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, πρέπει να προστατεύσει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία»

JD Vance on Israel:



No one could withdraw from another country's right of self-defense — Israel has the right to defend itself.



But fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the… pic.twitter.com/dCe1L0faxD — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Τι είπε για την Κούβα

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπιστώσει ενδείξεις αλλαγής στη στάση του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη αναγνωρίζει την επιρροή που ασκεί η Ουάσιγκτον τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.Ο Βανς πρόσθεσε ότι αυτή η εκτίμηση βασίζεται όχι μόνο στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και στη συμπεριφορά που έχει επιδείξει το Ιράν τις τελευταίες ημέρες. «Το είδαμε και μέσα από τη στάση τους τις τελευταίες δύο ημέρες. Αναγνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά μέσα πίεσης» δήλωσε.Ωστόσο, απέφυγε να προβλέψει αν αυτή η αναγνώριση θα οδηγήσει τελικά σε ουσιαστική αλλαγή της ιρανικής πολιτικής. «Το αν αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς, δεν το γνωρίζω», σημείωσε.Αναφερόμενος στις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν αναλυτές και πολιτικοί που θεωρούν πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αλλάξει στάση.«Έχω ακούσει τους επικριτές της συμφωνίας να λένε ότι οι Ιρανοί δεν θα αλλάξουν ποτέ τη συμπεριφορά τους. Ίσως να έχουν δίκιο. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν θα λάβουν κανένα από τα οφέλη της συμφωνίας. Αλλά δεν αξίζει να δοκιμάσουμε;» συμπλήρωσε.Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, διευκρίνισε πότε άρχισε να μετρά η προθεσμία των 60 ημερών που προβλέπεται στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη τηςΑπαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε από χθες, όταν υπεγράφη το έγγραφο, ο Βανς ανέφερε ότι η επίσημη έναρξη της προθεσμίας θεωρείται η σημερινή ημέρα.«Θα έλεγα ότι η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε επισήμως σήμερα» δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Όπως εξήγησε, λόγω της διαφοράς ώρας μεταξύ των δύο χωρών, η συμφωνία θεωρείται ότι υπογράφηκε τεχνικά σήμερα, με βάση την ώρα του Ιράν.«Επομένως, η συμφωνία υπογράφηκε χθες, αλλά το χρονόμετρο των 60 ημερών αρχίζει να μετρά από σήμερα» πρόσθεσε.Επιπλέον, υπογράμμισε ότι σκοπεύει να μεταβεί στην Ελβετία για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν αυτοπροσώπως, αλλά η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης αυτής παραμένει αβέβαιη.«Το σχέδιό μας είναι να μεταβούμε στην Ελβετία» δήλωσε ο Βανς. «Δεν ξέρω ακριβώς πότε.»Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομερειών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Βανς δήλωσε ότι «σίγουρα σχεδιάζει» να ηγηθεί της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας.Ερωτώμενος για τα Στενά του Ορμούζ και το αν οι ΗΠΑ θα αγωνιστούν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιβληθούν διόδια από το Ιράν σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό δήλωσε πως: «Πιστεύουμε ότι οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί πρέπει να είναι ελεύθερες από διόδια και αυτή είναι η θέση μας».Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Δεν θέλουμε ποτέ να ξανασυμβεί αυτό» αναφερόμενος στο κλείσιμο των Στενών. «Δεν έχει να κάνει με την επιβολή διοδίων» συμπλήρωσε. «Έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι τα Στενά δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά ως σημείο στραγγαλισμού της παγκόσμιας οικονομίας».Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ωστόσο υπογράμμισε ότι οφείλει, όπως όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στην περιοχή, να συμβάλει στηπου βρίσκεται σε εξέλιξη.Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και στις πρόσφατες επικρίσεις που διατυπώθηκαν για ισραηλινές ενέργειες στον Λίβανο, ο Βανς τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται την ασφάλειά του.Παράλληλα, σημείωσε ότι η διατήρηση της σταθερότητας αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων. «Το Ισραήλ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, πρέπει να προστατεύσει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν στενότερο συντονισμό με το Ισραήλ, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου περιφερειακού πλαισίου συνεργασίας που θα περιορίζει τις χρηματοδοτικές ροές προς τη Χεζμπολάχ και θα αποτρέπει επιθέσεις της οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ.Ο Βανς, απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να στρέψει την προσοχή της στηνπαραπέμποντας στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για οποιαδήποτε σχετική τοποθέτηση.«Αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνετε στον Μάρκο για την Κούβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ωστόσο, ο Βανς σχολίασε ότι, κατά την άποψή του, το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Κούβας δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Σε θεμελιώδες επίπεδο, πρόκειται για ένα σύστημα που δεν έχει λειτουργήσει» είπε.Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να δει τον κουβανικό λαό να ευημερεί και να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσής του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την κυβέρνηση της Κούβας συνεχίζονται.