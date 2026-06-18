Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Βανς: «Win win» η συμφωνία με το Ιράν - 12,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ χτες
Το χρονόμετρο των 60 ημερών για την επίτευξη της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας αρχίζει να μετρά από σήμερα, τόνισε - «Το Ισραήλ, όπως και όλοι, πρέπει να προστατεύσει την ειρηνευτική διαδικασία»
Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χτες το βράδυ από τα Στενά του Ορμούζ, καταγράφοντας, όπως είπε, το υψηλότερο επίπεδο διακίνησης από την έναρξη της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξημένη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κοντά στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη της κρίσης.
«Το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων έχει καταστραφεί. Έχει εξαφανιστεί. Αν οι Ιρανοί αποφάσιζαν αύριο να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο, απλά δεν διαθέτουν την ικανότητα να το πράξουν» πρόσθεσε σε άλλο σημείο.
VP VANCE: "Last night, 12.5M barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war [level]. Gas prices dropped below $4/gallon today for the first time since the conflict,… pic.twitter.com/dkgeMTl7Iv— Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026
«Win win» η συμφωνία με το ΙράνΠαράλληλα, τόνισε ότι η πρόσβαση της Τεχεράνης σε οποιουσδήποτε πόρους εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμμόρφωσή της με τους όρους της συμφωνίας και από την αλλαγή της συμπεριφοράς της.
«Η πραγματικότητα είναι ότι οι Ιρανοί θα μπορέσουν να αποκτήσουν αυτούς τους πόρους μόνο εφόσον συμμορφωθούν πλήρως και αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Και, παρεμπιπτόντως, δεν πρόκειται να λάβουν ούτε ένα σεντ από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» δήλωσε.
«Έτσι, έχουμε πραγματικά μια κατάσταση που ωφελεί και τις δύο πλευρές» πρόσθεσε.
«Αν το Ιράν δεν αλλάξει συμπεριφορά, τότε οι στρατιωτικές και πυρηνικές του δυνατότητες παραμένουν κατεστραμμένες. Αν, αντίθετα, αλλάξει συμπεριφορά, τότε θα μπορέσει να αναπτύξει μια νέα σχέση με τη Μέση Ανατολή και η Μέση Ανατολή θα αποκτήσει μια διαφορετική σχέση με τον ιρανικό λαό» ανέφερε.
BREAKING: "You really have a win-win situation for the United States of America." - VP Vance says speaking on the new Iran deal.— Fox News (@FoxNews) June 18, 2026
"If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they… pic.twitter.com/ocK0Up0vi7
Σχετικά με την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους είπε έχει μειωθεί σημαντικά: «Είναι μηδενική; Όχι. Αλλά έχει μειωθεί σημαντικά. Δεν έχουμε εγκαταλείψει αυτή την αποστολή. Την ολοκληρώσαμε».
Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπιστώσει ενδείξεις αλλαγής στη στάση του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη αναγνωρίζει την επιρροή που ασκεί η Ουάσιγκτον τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.
«Έχουμε παρατηρήσει αλλαγή από την πλευρά του Ιράν τις τελευταίες ημέρες»
Ο Βανς πρόσθεσε ότι αυτή η εκτίμηση βασίζεται όχι μόνο στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και στη συμπεριφορά που έχει επιδείξει το Ιράν τις τελευταίες ημέρες. «Το είδαμε και μέσα από τη στάση τους τις τελευταίες δύο ημέρες. Αναγνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά μέσα πίεσης» δήλωσε.
Ωστόσο, απέφυγε να προβλέψει αν αυτή η αναγνώριση θα οδηγήσει τελικά σε ουσιαστική αλλαγή της ιρανικής πολιτικής. «Το αν αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς, δεν το γνωρίζω», σημείωσε.
Αναφερόμενος στις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν αναλυτές και πολιτικοί που θεωρούν πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αλλάξει στάση.
«Έχω ακούσει τους επικριτές της συμφωνίας να λένε ότι οι Ιρανοί δεν θα αλλάξουν ποτέ τη συμπεριφορά τους. Ίσως να έχουν δίκιο. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν θα λάβουν κανένα από τα οφέλη της συμφωνίας. Αλλά δεν αξίζει να δοκιμάσουμε;» συμπλήρωσε.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, διευκρίνισε πότε άρχισε να μετρά η προθεσμία των 60 ημερών που προβλέπεται στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.
«Το χρονόμετρο των 60 ημερών αρχίζει να μετρά από σήμερα»
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε από χθες, όταν υπεγράφη το έγγραφο, ο Βανς ανέφερε ότι η επίσημη έναρξη της προθεσμίας θεωρείται η σημερινή ημέρα.
«Θα έλεγα ότι η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε επισήμως σήμερα» δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Όπως εξήγησε, λόγω της διαφοράς ώρας μεταξύ των δύο χωρών, η συμφωνία θεωρείται ότι υπογράφηκε τεχνικά σήμερα, με βάση την ώρα του Ιράν.
JUST IN: Vice President JD Vance announces that the 60-day negotiating period between the U.S. and Iran has officially begun as the landmark Middle East deal starts to take effect.— Fox News (@FoxNews) June 18, 2026
"I would say the 60 day period officially started today…. The deal started yesterday, we're going… pic.twitter.com/taz8MMPsbQ
«Επομένως, η συμφωνία υπογράφηκε χθες, αλλά το χρονόμετρο των 60 ημερών αρχίζει να μετρά από σήμερα» πρόσθεσε.
Επιπλέον, υπογράμμισε ότι σκοπεύει να μεταβεί στην Ελβετία για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν αυτοπροσώπως, αλλά η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης αυτής παραμένει αβέβαιη.
«Θα πάω στην Ελβετία για την υπογραφή της συμφωνίας, δεν είμαι σίγουρος για το πότε»
«Το σχέδιό μας είναι να μεταβούμε στην Ελβετία» δήλωσε ο Βανς. «Δεν ξέρω ακριβώς πότε.»
Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομερειών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Βανς δήλωσε ότι «σίγουρα σχεδιάζει» να ηγηθεί της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας.
Ερωτώμενος για τα Στενά του Ορμούζ και το αν οι ΗΠΑ θα αγωνιστούν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιβληθούν διόδια από το Ιράν σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό δήλωσε πως: «Πιστεύουμε ότι οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί πρέπει να είναι ελεύθερες από διόδια και αυτή είναι η θέση μας».
«Οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν ποτέ ξανά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ»
Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Δεν θέλουμε ποτέ να ξανασυμβεί αυτό» αναφερόμενος στο κλείσιμο των Στενών. «Δεν έχει να κάνει με την επιβολή διοδίων» συμπλήρωσε. «Έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι τα Στενά δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά ως σημείο στραγγαλισμού της παγκόσμιας οικονομίας».
Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ωστόσο υπογράμμισε ότι οφείλει, όπως όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στην περιοχή, να συμβάλει στη διατήρηση της ειρηνευτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Το Ισραήλ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, πρέπει να προστατεύσει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία»
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και στις πρόσφατες επικρίσεις που διατυπώθηκαν για ισραηλινές ενέργειες στον Λίβανο, ο Βανς τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται την ασφάλειά του.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η διατήρηση της σταθερότητας αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων. «Το Ισραήλ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, πρέπει να προστατεύσει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν στενότερο συντονισμό με το Ισραήλ, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου περιφερειακού πλαισίου συνεργασίας που θα περιορίζει τις χρηματοδοτικές ροές προς τη Χεζμπολάχ και θα αποτρέπει επιθέσεις της οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ.
JD Vance on Israel:— Clash Report (@clashreport) June 18, 2026
No one could withdraw from another country's right of self-defense — Israel has the right to defend itself.
But fundamentally, the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the… pic.twitter.com/dCe1L0faxD
Τι είπε για την ΚούβαΟ Βανς, απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να στρέψει την προσοχή της στην Κούβα, παραπέμποντας στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για οποιαδήποτε σχετική τοποθέτηση.
«Αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνετε στον Μάρκο για την Κούβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ο Βανς σχολίασε ότι, κατά την άποψή του, το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Κούβας δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Σε θεμελιώδες επίπεδο, πρόκειται για ένα σύστημα που δεν έχει λειτουργήσει» είπε.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να δει τον κουβανικό λαό να ευημερεί και να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσής του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την κυβέρνηση της Κούβας συνεχίζονται.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr