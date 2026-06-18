Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι έσωσε τη ζωή φίλης της με τη λαβή Χάιμλιχ, δείτε βίντεο

Η πρώην Πρώτη Κυρία περιέγραψε το περιστατικό κατά τη διάρκεια δείπνου κι αναφέρθηκε στην παρέμβασή της που αποδείχθηκε σωτήρια, την ώρα που - όπως είπε - η κόρη της Μάλια κι οι φίλες της απλά... κοιτούσαν





Όπως αναφέρει η







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«Είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία και, ξέρετε, αρχίζουν να εμφανίζονται δυσκολίες στην κατάποση. Κάποιες φορές η τροφή απλώς σταματά», είπε.



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχε μασήσει κανονικά το φαγητό της, αλλά μου είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον οισοφάγο, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μπλοκάρει η τροφή. Το γνώριζα αυτό».



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«Νομίζω ότι προσπάθησε να βήξει κάτι και αυτό σφήνωσε στον λαιμό της. Την είδα να δυσκολεύεται και τη ρώτησα αν είναι καλά», ανέφερε.



Η πρώην Πρώτη Κυρία εξήγησε ότι αντέδρασε αμέσως, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, παρότι δεν την είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά.



«Δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου τη μέθοδο Χάιμλιχ και τελικά το αντικείμενο αποκολλήθηκε. Πετάχτηκε αμέσως έξω», είπε.



Μια προσωπική ιστορία από δείπνο με φίλους μοιράστηκε η Μισέλ Ομπάμα , αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να επέμβει άμεσα για να σώσει φίλη της που πνιγόταν από τροφή εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ . Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ περιέγραψε το περιστατικό στο podcast «IMO», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον αδελφό της, Κρεγκ Ρόμπινσον, έχοντας καλεσμένο τον κωμικό και ηθοποιό Κέβιν Χαρτ.Όπως αναφέρει η Daily Mail , η πρώην Πρώτη Κυρία αφηγήθηκε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δείπνου στο οποίο παρευρίσκονταν μία στενή φίλη της, η μεγαλύτερη κόρη της, Μάλια Ομπάμα, καθώς και δύο φίλες της κόρης τους.«Έκανα τη λαβή Χάιμλιχ σε μία φίλη μου κατά τη διάρκεια δείπνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε, γνώριζε ήδη ότι η φίλη της αντιμετώπιζε πρόβλημα στον οισοφάγο, το οποίο κατά καιρούς προκαλούσε εμπλοκή τροφής κατά την κατάποση.«Είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία και, ξέρετε, αρχίζουν να εμφανίζονται δυσκολίες στην κατάποση. Κάποιες φορές η τροφή απλώς σταματά», είπε.Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχε μασήσει κανονικά το φαγητό της, αλλά μου είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον οισοφάγο, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μπλοκάρει η τροφή. Το γνώριζα αυτό».Σύμφωνα με την περιγραφή της, η φίλη της είχε ολοκληρώσει το γεύμα της και σηκώθηκε από το τραπέζι, όταν ξαφνικά άρχισε να πνίγεται.«Νομίζω ότι προσπάθησε να βήξει κάτι και αυτό σφήνωσε στον λαιμό της. Την είδα να δυσκολεύεται και τη ρώτησα αν είναι καλά», ανέφερε.Η πρώην Πρώτη Κυρία εξήγησε ότι αντέδρασε αμέσως, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, παρότι δεν την είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά.«Δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου τη μέθοδο Χάιμλιχ και τελικά το αντικείμενο αποκολλήθηκε. Πετάχτηκε αμέσως έξω», είπε.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι η Μάλια και οι φίλες της δεν κατάφεραν να αντιδράσουν αποτελεσματικά τη στιγμή του περιστατικού.



«Τα παιδιά είχαν απλώς απομακρυνθεί από το τραπέζι», είπε γελώντας. Στη συνέχεια θυμήθηκε ότι στράφηκε προς τις νεότερες παρευρισκόμενες και τις ρώτησε: «Τι ακριβώς κάνατε όλες εσείς;». Όπως ανέφερε, η απάντησή τους ήταν αποστομωτική:



«Μας είπαν: “Έχεις δίκιο, ήμασταν εντελώς άχρηστες”. Κατάλαβαν ότι αυτή ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που αναλαμβάνει δράση η μητέρα».



Ο Κέβιν Χαρτ σχολίασε με χιούμορ το περιστατικό, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την αντίδραση της Ομπάμα.



«Πόσο ωραία πρέπει να είναι η ζωή σου ώστε να μπορείς να λες τόσο απλά ότι έσωσες μια ζωή;», είπε χαρακτηριστικά.