Σοκ στη Βρετανία: Πέταξαν τρίχρονο αγοράκι σε κροκόδειλους σε ζωολογικό κήπο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση



Σε εξέλιξη οι έρευνες, κλειστός θα παραμείνι ο ζωολογικός κήπος

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κίνητρα του υπόπτου ή τον ακριβή τρόπο με τον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.Από την πλευρά του, η διοίκηση του ζωολογικού κήπου εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη λύπη της για το περιστατικό και τη συμπαράσταση στην οικογένεια του μικρού παιδιού, ενώ όπως αναφέρεται σε ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας.