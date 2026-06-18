Ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ιρλανδία μετατράπηκε σε κολαστήριο, εργαζόμενοι κακοποιούσαν συστηματικά τους τροφίμους

Υλικό από τις κάμερες αποκάλυψε τις απάνθρωπες μεθόδους του προσωπικού- Η αστυνομία έχει παραπέμψει 124 εργαζόμενους στην Εισαγγελία, οι 58 διώκονται ποινικά





Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς υπέστησαν συστηματική







Μέχρι σήμερα, η αστυνομία έχει παραπέμψει 124 εργαζόμενους του Muckamore στην Εισαγγελική Υπηρεσία, η οποία αποφάσισε ότι οι 58 πρέπει να διωχθούν ποινικά.



Δημόσια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ασθενείς κακοποιήθηκαν και υπέστησαν συστηματικό εκφοβισμό από ορισμένα μέλη του προσωπικού.







Ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι χωρίς αυτό το υλικό ίσως να μην είχε ξεκινήσει ποτέ η δημόσια έρευνα. Η ύπαρξη του υλικού αποκαλύφθηκε όταν ένας γονέας, ο Γκλιν Μπράουν, ζήτησε να δει βίντεο ενός περιστατικού που αφορούσε τον γιο του.



Οι εργαζόμενοι πίστευαν ότι οι κάμερες δεν λειτουργούσαν. Όμως λειτουργούσαν και το υλικό αποκάλυψε περίπου 1.500 εγκληματικές πράξεις σε έναν μόνο θάλαμο.



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«Τους προκαλούσαν και τους κακοποιούσαν σε έναν χώρο όπου υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ασφαλείς», ανέφερε.





Muckamore Abbey Hospital in Co Antrim, run by the Belfast Trust, provided care for adults with severe learning disabilities and mental health needs.



The facility is at the centre of reports of widespread abuse of vulnerable patients by staff. The abuse included physical assaults… pic.twitter.com/hv5isGYcFv — The Irish News (@irish_news) June 18, 2026

Το Νοσοκομείο Muckamore Abbey προοριζόταν να αποτελεί έναν ασφαλή χώρο για άτομα με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και θέματα ψυχικής υγείας στη Βόρεια Ιρλανδία Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς υπέστησαν συστηματική κακοποίηση , ενώ καταγγελίες για κακομεταχείριση αγνοήθηκαν, σύμφωνα με το BBC Το 2017, το νοσοκομείο βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης ποινικής έρευνας προστασίας ευάλωτων ενηλίκων στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.Μέχρι σήμερα, η αστυνομία έχει παραπέμψει 124 εργαζόμενους του Muckamore στην Εισαγγελική Υπηρεσία, η οποία αποφάσισε ότι οι 58 πρέπει να διωχθούν ποινικά.Δημόσια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ασθενείς κακοποιήθηκαν και υπέστησαν συστηματικό εκφοβισμό από ορισμένα μέλη του προσωπικού.Κεντρικό ρόλο στην αποκάλυψη των γεγονότων έπαιξαν εκατοντάδες χιλιάδες ώρες υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV), οι οποίες κατέγραφαν όσα συνέβαιναν στους θαλάμους επί έξι μήνες.Ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι χωρίς αυτό το υλικό ίσως να μην είχε ξεκινήσει ποτέ η δημόσια έρευνα. Η ύπαρξη του υλικού αποκαλύφθηκε όταν ένας γονέας, ο Γκλιν Μπράουν, ζήτησε να δει βίντεο ενός περιστατικού που αφορούσε τον γιο του.Οι εργαζόμενοι πίστευαν ότι οι κάμερες δεν λειτουργούσαν. Όμως λειτουργούσαν και το υλικό αποκάλυψε περίπου 1.500 εγκληματικές πράξεις σε έναν μόνο θάλαμο.Ένα άτομο που ανέλαβε να παρακολουθήσει το υλικό δήλωσε στο BBC ότι είδε να κλωτσούν ευάλωτους ενήλικες, να τους σέρνουν από τα πόδια στους διαδρόμους και να τους πετούν σε θαλάμους απομόνωσης.«Τους προκαλούσαν και τους κακοποιούσαν σε έναν χώρο όπου υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ασφαλείς», ανέφερε.

«Τους άρπαζαν τα αντικείμενα παρηγοριάς» Η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, δήλωσε ότι το περιεχόμενο των βίντεο ήταν τόσο σοκαριστικό ώστε χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη.



«Έκλαψα, κλότσησα έναν κάδο απορριμμάτων, ένιωσα οργή και δυσπιστία ότι επαγγελματίες υγείας μπορούσαν να είναι τόσο σκληροί απέναντι σε ανθρώπους που φρόντιζαν», είπε.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το υλικό αποκάλυψε συστηματική κακοποίηση, με ορισμένους νοσηλευτές να μην επιδεικνύουν καμία ενσυναίσθηση και να αντλούν ευχαρίστηση από τη σωματική και ψυχολογική βλάβη των ασθενών.



Οι εργαζόμενοι αφαιρούσαν από τους ασθενείς αντικείμενα που τους παρείχαν ασφάλεια και παρηγοριά, όπως κουβέρτες, κούκλες, αγαπημένα βιβλία ή περιοδικά, προκαλώντας σκόπιμα αναστάτωση.



Αυτό οδηγούσε σε αντιδράσεις των ασθενών, τις οποίες το προσωπικό χρησιμοποιούσε ως αφορμή για συγκρούσεις, αντιμετωπίζοντας το αποτέλεσμα ως «επίτευγμα».



Η πηγή τόνισε ότι η συμπεριφορά των ασθενών ήταν ακούσια, ενώ η συμπεριφορά των εργαζομένων ήταν σκόπιμα εκφοβιστική.



Σε μία περίπτωση, άνδρας που βρισκόταν σε δωμάτιο απομόνωσης χτυπούσε το κεφάλι του στους τοίχους για πάνω από 30 λεπτά. Όταν τελικά άνοιξαν την πόρτα, το προσωπικό τον ανάγκασε να καθαρίσει μόνος του τους εμετούς του.



Σε άλλο περιστατικό, ασθενής που χτυπούσε το κεφάλι του στο δάπεδο ακινητοποιήθηκε, ενώ δεν ήταν οι εργαζόμενοι αλλά ένας άλλος ασθενής που τοποθέτησε μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι του για να τον προστατεύσει.



«Τον τράβηξαν πάνω από το γραφείο των νοσηλευτών» Η πηγή περιέγραψε και άλλα ακραία περιστατικά. Σε μία περίπτωση, ένας ασθενής σύρθηκε πάνω από τον πάγκο των νοσηλευτών από τους ώμους. Οι αεραγωγοί του φράχθηκαν και άρχισε να πνίγεται. Αργότερα καταγράφηκε να σύρεται από τα πόδια σε διάδρομο και να μεταφέρεται σε δωμάτιο απομόνωσης, όπου έκλαιγε και παρέμεινε χωρίς επίβλεψη για 40 λεπτά.



Άλλοι ασθενείς παρέμεναν πεσμένοι στο πάτωμα ενώ εργαζόμενοι τους κλωτσούσαν ή πατούσαν την πλάτη τους.



Παρότι δεν βρέθηκαν αποδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, η πηγή ανέφερε «ακατάλληλες χειρονομίες» και «σεξουαλικοποιημένη συμπεριφορά» από μέλη του προσωπικού απέναντι σε ασθενείς.



Πρόσθεσε επίσης ότι, αν και δεν συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι άμεσα στην κακοποίηση, υπήρχαν αρκετοί που επέλεγαν να κάνουν τα «στραβά μάτια».



Οι συνέπειες Η πειθαρχική επιτροπή του Belfast Health Trust εξέτασε 192 εργαζόμενους: 19 απολύθηκαν, περίπου 64 παραπέμφθηκαν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, 24 παραπέμφθηκαν στο Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας της Βόρειας Ιρλανδίας,

52 εξακολουθούν να τελούν υπό διερεύνηση.



Την Πέμπτη, το Belfast Trust δήλωσε ότι είναι «πραγματικά και βαθιά λυπημένο».



Η διευθύνουσα σύμβουλος, Τζένιφερ Γουέλς, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τα «λάθη που διαπράχθηκαν».



«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για τη θλίψη, την οργή και το άγχος που αυτός ο οργανισμός προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί σε ορισμένους από εσάς.



Το μέτρο ενός πολιτισμένου κοινωνικού συνόλου είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πιο ευάλωτα μέλη του.



Δυστυχώς, οι αγαπημένοι σας άνθρωποι αντιμετωπίστηκαν από πολλούς εργαζομένους με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, από ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί για να τους φροντίζουν.»



Οι οικογένειες δηλώνουν εξοργισμένες από την αργή πρόοδο των ερευνών και την ελάχιστη ενημέρωση που λαμβάνουν.



Το άτομο που παρακολούθησε το υλικό από τις κάμερες κατέληξε ότι η ευθύνη φτάνει μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της διοίκησης, καθώς επί δεκαετίες το νοσοκομείο είχε ουσιαστικά αφεθεί χωρίς ουσιαστική εποπτεία.