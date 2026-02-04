Ποια είναι η Κέιτλιν Κόλινς, η «αγέλαστη δημοσιογράφος» που δεν φοβάται να στριμώξει τον Τραμπ
Πριν κλείσει τα 30 έγινε η κορυφαία ανταποκρίτρια του αμερικανικού δικτύου στον Λευκό Οίκο και ένας από τους «αγαπημένους» στόχους του Αμερικανού προέδρου
Τελευταίο θύμα του από το κανάλι η Κέιτλιν Κόλινς, που στα 34 της είναι η βασική ανταποκρίτρια του δικτύου στον Λευκό Οίκο και παρουσιάστρια με καθημερινή ενημερωτική εκπομπή.
Στη δημοσιογραφία άρχισε με καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στον ιστότοπο The Daily Caller, μια συντηρητική ιστοσελίδα ειδήσεων που ίδρυσε ο Τάκερ Κάρλσον, πριν αναλάβει το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου.
Είχε αποφοιτήσει το 2014 από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμας, από όπου κατάγεται, με πτυχίο στην πολιτική επιστήμη και τη δημοσιογραφία. Σε συνέντευξή της θυμόταν ότι η οικογένειά της ελάχιστα ενδιαφερόταν για την επικαιρότητα, πέρα από τα τοπικά νέα.
Το 2017 μετακινήθηκε στο CNN καλύπτοντας ξανά το Λευκό Οίκο. Γρήγορα διακρίθηκε και, λίγα χρόνια αργότερα, στα 28 της έγινε η νεότερη επικεφαλής ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου που είχε ποτέ το CNN.
Αργότερα απέκτησε τη δική της εκπομπή, το «The Source» («Η Πηγή») που μεταδίδεται καθημερινά στις 9 το βράδυ (ώρα ανατολικής Ακτής, 3 μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα). Αν βλέπει τέτοια ώρα ο Τραμπ, μάλλον θα προτιμά το Fox News...
Το περιοδικό Time την είχε εντάξει το 2024 στα 100 πρόσωπα που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Το πορτρέτο την παρουσίαζε σαν μια ακούραστη ρεπόρτερ, με ένα τηλέφωνο κολλημένο στο αυτί της όλη την ώρα για να επικοινωνεί με τις πηγές της.
Μακρύ «ιστορικό» επιθέσεωνΑν μπορεί να διεκδικήσει ένα «παράσημο» η Κόλινς είναι ότι στα τέσσερα συν ένα χρόνια θητείας του ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο τα έβαλε μαζί της πολλές φορές, ίσως περισσότερες από κάθε άλλο συντάκτη.
Χθες η επίθεση αφορούσε την υπόθεση Επστάιν, με τον Τραμπ να της απαντά σε μια ερώτηση που τον ενόχλησε ότι «είσαι η χειρότερη» και ότι «δεν σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς». Όταν η Κόλινις επανήλθε, αυτός αρκέστηκε να πει ότι «είναι πραγματικά καιρός για τη χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, τώρα που δεν βγήκε τίποτα για μένα».
«Ξέρετε, είστε η χειρότερη δημοσιογράφος. Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σου» είπε ενοχλημένος ο Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που ήταν στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν χαμογελάς επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια», της είπε.
President Trump argues the country should move on from the Epstein files and lashes out when asked about the survivors' response to the latest release from the Justice Department. pic.twitter.com/NB2IJntX3h— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 4, 2026
Η ίδια δεν έχασε ούτε στιγμή την ψυχραιμία της.
Τον περασμένο Δεκέμβριο της είχε «αφιερώσει» μία από τις μακροσκελείς αναρτήσεις του στο Truth Social όπου την χαρακτήριζε «κακιά και ανόητη» όταν τον είχε ρωτήσει για τις απειλές κατά της Βενεζουέλας.
Kaitlan Collins airs split-screen footage showing her remaining composed as Trump snaps at her for asking about Epstein. pic.twitter.com/YoMbKwq6LL— Acyn (@Acyn) February 4, 2026
Πέρυσι τον Απρίλιο, με αφορμή μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την παράνομη απέλαση υπηκόου του Ελ Σαλβαδόρ, για τον οποίο το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επιστρέψει στις ΗΠΑ, ο Τραμπ της επιτέθηκε λέγοντας ότι είναι «παρουσιάστρια με χαμηλή τηλεθέαση» αμφισβητώντας την αξιοπιστία του CNN.
Σε άλλη περίπτωση, είχε ενοχληθεί από μια ερώτησή της για τον Τζο Μπάιντεν.
In a recent Oval Office exchange, Stephen Miller turned to CNN’s Kaitlan Collins, calling her “arrogant” during a discussion about Nayib Bukele and El Salvador’s sovereignty. He emphasized the importance of respecting other countries’ handling of their citizens. pic.twitter.com/1TjCF1uROT— Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) April 18, 2025
Το 2018 αποβλήθηκε προσωρινά από τον Λευκό Οίκο επειδή ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
🚨 WATCH: Karoline Leavitt calls out CNN’s Kaitlan Collins questioning Trump’s query on whether Biden was aware his signature on pardons was being stamped by autopen:— TV News Now (@TVNewsNow) March 17, 2025
“Is there any evidence that he wasn’t aware of it?”
“You’re a reporter. You should find out.” pic.twitter.com/PBYI7mCLVA
Το 2023, σε φόρουμ στο Νιου Χάμσαϊρ με Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, η Κόλινς ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τους ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «κλεμμένες». Καθ’ όλη τη διάρκεια της 70λεπτης συζήτησης, ο Τραμπ έχανε συχνά την υπομονή του με τη δημοσιογράφο, φτάνοντας στο σημείο να την αποκαλέσει κάποια στιγμή «μοχθηρό άνθρωπο».
Η ίδια η Κόλινς δεν φαίνεται να ενοχλείται. Σε συνέντευξή της στο New Yorker έλεγε ότι από το ξεκίνημα της καριέρας της, το μότο της ήταν «δεν είμαι εγώ το θέμα». «Αν τους αφήσεις να το κάνουν προσωπικό, έχεις ήδη χάσει», λέει.
🗣 'You're a nasty person': Trump snaps at CNN presenter Kaitlan Collins— The Telegraph (@Telegraph) May 11, 2023
The ex-president took a personal swipe at the moderator during a fiery exchange over his handling of classified documents
Read more ⤵️https://t.co/MDeTIIL0pM pic.twitter.com/Fs4BMmEqS2
