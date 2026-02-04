Ποια είναι η Κέιτλιν Κόλινς, η «αγέλαστη δημοσιογράφος» που δεν φοβάται να στριμώξει τον Τραμπ

Kaitlan Collins airs split-screen footage showing her remaining composed as Trump snaps at her for asking about Epstein. pic.twitter.com/YoMbKwq6LL — Acyn (@Acyn) February 4, 2026

In a recent Oval Office exchange, Stephen Miller turned to CNN’s Kaitlan Collins, calling her “arrogant” during a discussion about Nayib Bukele and El Salvador’s sovereignty. He emphasized the importance of respecting other countries’ handling of their citizens. pic.twitter.com/1TjCF1uROT — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) April 18, 2025

🚨 WATCH: Karoline Leavitt calls out CNN’s Kaitlan Collins questioning Trump’s query on whether Biden was aware his signature on pardons was being stamped by autopen:



“Is there any evidence that he wasn’t aware of it?”



“You’re a reporter. You should find out.” pic.twitter.com/PBYI7mCLVA — TV News Now (@TVNewsNow) March 17, 2025

🗣 'You're a nasty person': Trump snaps at CNN presenter Kaitlan Collins



The ex-president took a personal swipe at the moderator during a fiery exchange over his handling of classified documents



Read more ⤵️https://t.co/MDeTIIL0pM pic.twitter.com/Fs4BMmEqS2 — The Telegraph (@Telegraph) May 11, 2023

Τον περασμένο Δεκέμβριο της είχε «αφιερώσει» μία από τις μακροσκελείς αναρτήσεις του στο Truth Social όπου την χαρακτήριζε «κακιά και ανόητη» όταν τον είχε ρωτήσει για τις απειλές κατά της Βενεζουέλας.Πέρυσι τον Απρίλιο, με αφορμή μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την παράνομη απέλαση υπηκόου του Ελ Σαλβαδόρ, για τον οποίο το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επιστρέψει στις ΗΠΑ, ο Τραμπ της επιτέθηκε λέγοντας ότι είναι «παρουσιάστρια με χαμηλή τηλεθέαση» αμφισβητώντας την αξιοπιστία του CNN.Σε άλλη περίπτωση, είχε ενοχληθεί από μια ερώτησή της για τον Τζο Μπάιντεν.Το 2018 αποβλήθηκε προσωρινά από τον Λευκό Οίκο επειδή ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.Το 2023, σε φόρουμ στο Νιου Χάμσαϊρ με Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, η Κόλινς ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τους ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «κλεμμένες». Καθ’ όλη τη διάρκεια της 70λεπτης συζήτησης, ο Τραμπ έχανε συχνά την υπομονή του με τη δημοσιογράφο, φτάνοντας στο σημείο να την αποκαλέσει κάποια στιγμή «».Η ίδια η Κόλινς δεν φαίνεται να ενοχλείται. Σε συνέντευξή της στο New Yorker έλεγε ότι από το ξεκίνημα της καριέρας της, το μότο της ήταν «». «Αν τους αφήσεις να το κάνουν προσωπικό, έχεις ήδη χάσει», λέει.