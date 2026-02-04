Κίνδυνος υπερχείλισης ποταμών και ταμιευτήρων σε Ισπανία και Πορτογαλία, λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reuters (@reuters)

Ποταμοί και ταμιευτήρες στηνκαι τηνβρίσκονται στα πρόθυρα υπερχείλισης, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την Ιβηρική χερσόνησο, μόλις μία εβδομάδα αφότου η καταιγίδα Κριστίν άφησε στο πέρασμά τηςΣτηνστη νότια Ισπανία, 14 ποταμοί και 10 φράγματα διατρέχουν «ακραίο» κίνδυνο υπερχείλισης, σε συνδυασμό και με ήδη κορεσμένο έδαφος από τις προηγούμενες θύελλες των προηγούμενων ημερών, ανέφερε ο Αντόνιο Σανθ, ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικών της περιφερειακής κυβέρνησης.Η Πορτογαλία από την πλευρά της αύξησε το επίπεδο συναγερμού. Οι Aρχές προειδοποιούν για πλημμύρες στους ποταμούς Βούγκα, Αγκουέδα, Λις, Τάγο και Σοράϊα.Οι Aρχές της Ανδαλουσίας περιέγραψαν ως «τραγική» την κατάσταση στον δήμο Γκραθαλέμα, όπου το σύστημα αποχέτευσης υπερφορτώθηκε και το νερόΣτα πλάνα που πρόβαλαν τα ισπανικά κανάλια φαίνεται νερό να ξεπηδά από πρίζες και εργάτες ανοίγουν τρύπες στους τοίχους για να αποστραγγίσουν τα νερά της πλημμύρας. Ένας τοίχος σπιτιού κατέρρευσε στο Ουμπρίκε, στο Κάδιξ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.Στα όρια του είναι και ο ποταμός Γουαδαλκιβίρ (στη φωτογραφία).Τουλάχιστονκαι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών προετοιμάζονται για τις πιο έντονες βροχοπτώσεις που αναμένονταν σήμερα το απόγευμα.Στο μεγαλύτερο μέρος της Ανδαλουσίας,. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και περίπου 400 στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τους 1.200 εργαζομένους της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Αεροσκάφη και ελικόπτερα επιτηρούν κάποιες κρίσιμες ζώνες.«Βρέχει έτσι επί ώρες. Ο ποταμός έχει ήδη υπερχειλίσει και οι άνθρωποι ανησυχούν πολύ, μέσα στα σπίτια τους. Αντιμετωπίζουμε πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση», είπε ο Χοσέ Λουίς Καστίγιο, που ζει στη Χιμέρα δε Λιμπάρ.