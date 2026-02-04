Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Γάζα: Εννέα νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα
Γάζα: Εννέα νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα
Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού
Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νωρίς σήμερα το πρωί από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.
Από τα πλήγματα αυτά, που σημειώθηκαν στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ άλλοι 31 τραυματίστηκαν, σημείωσε η Πολιτική Προστασία.
Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένα πλήγματα» αφού «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ» εναντίον στρατιωτών.
