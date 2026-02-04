Γάζα: Εννέα νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Γάζα Ισραήλ

Γάζα: Εννέα νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού

Γάζα: Εννέα νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νωρίς σήμερα το πρωί από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Από τα πλήγματα αυτά, που σημειώθηκαν στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ άλλοι 31 τραυματίστηκαν, σημείωσε η Πολιτική Προστασία.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένα πλήγματα» αφού «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ» εναντίον στρατιωτών.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης