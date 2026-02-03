Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Στους 0° Κελσίου ο υδράργυρος στην Κούβα, είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη νήσο
Η ασυνήθιστη πτώση της θερμοκρασίας στην Κούβα εξηγείται από την έλευση ενός πολύ ισχυρού ψυχρού μετώπου από τη Βόρεια Αμερική, που μετέφερε μία πολική αέρια μάζα προς την Καραϊβική
H Κούβα κατέγραψε σήμερα τα ξημερώματα 0° Κελσίου στην επαρχία Ματάνσας (δυτικά), που συνορεύει με την Αβάνα, ήτοι τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ σημειωθεί στη νήσο της Καραϊβικής, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.
Ο μετεωρολογικός σταθμός του Ίντιο Χατουέι «κατέγραψε μια θερμοκρασία 0° Κελσίου, αγγίζοντας για πρώτη φορά το σημείο πήξης στην κουβανική επικράτεια και σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο» της ελάχιστης θερμοκρασίας, επισημαίνει το ινστιτούτο Insmet στη σελίδα του στο Facebook.
Το προηγούμενο ρεκόρ, 0,6 βαθμοί Κελσίου, είχε καταγραφεί το 1996 στην επαρχία Μαγιαμπέκ, δίπλα στη Ματάνσας.
Το Μετεωρολογικό Κέντρος της Ματάνσας επιβεβαίωσε την παρουσία πάγου στις καλλιέργειες τη ζώνης του Ίντιο Χατουέι, ένα ασυνήθιστο φαινόμενο σε μια νήσο με τροπικό κλίμα.
Η Κούβα διαθέτει μετεωρολογικά μητρώα από τα μέσα του 19ου αιώνα, ακόμα και αν τα πιο αξιόπιστα χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.
Σύμφωνα με το Insmet, η ασυνήθιστη πτώση της θερμοκρασίας στην Κούβα εξηγείται από την έλευση ενός πολύ ισχυρού ψυχρού μετώπου από τη Βόρεια Αμερική, που μετέφερε μία πολική αέρια μάζα προς την Καραϊβική.
Ένα τμήμα των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπο με σφοδρό ψύχος μετά το πέρασμα μιας χειμερινής καταιγίδας, που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, βύθισε στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και έσπειρε το χάος στις αερομεταφορές.
Στη Φλόριντα, πολιτεία γνωστή για τις παραλίες και τη ζέστη της, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από την Κούβα, αυτές οι συνθήκες προκάλεσαν ένα περίεργο φαινόμενο: την πτώση των ιγκουάνα, που παρέλυσαν από το κρύο.
