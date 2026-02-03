Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Νέος διευθύνων σύμβουλος στη Disney o Τζος Ντ' Αμάρο
Νέος διευθύνων σύμβουλος στη Disney o Τζος Ντ' Αμάρο
Αντικαθιστά τον Μπομπ Άιγκερ που ήταν επικεφαλής για σχεδόν 20 χρόνια
Η Walt Disney όρισε τον Τζος Ντ΄Αμάρο, ως σήμερα επικεφαλής του τμήματος ψυχαγωγικών πάρκων, νέο διευθύνοντα σύμβουλο, σε αντικατάσταση του Μπομπ Άιγκερ.
Ο Ντ’Αμάρο, που έχει 28 χρόνια εμπειρίας στην εταιρεία, θα αναλάβει στις 18 Μαρτίου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα επιβλέπει 12 θεματικά πάρκα και 54 θέρετρα σε όλο τον κόσμο.
Ο νέος επικεφαλής εντάχθηκε στην εταιρεία το 1998 στο Disneyland Resort, πριν αναλάβει τη σημερινή του θέση ως πρόεδρος του τμήματος Disney Experiences, το οποίο απασχολεί 185.000 υπαλλήλους με έσοδα το 2025 που έφταναν 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η απόφαση βάζει τέλος στο γρίφο της διαδοχής για τον γίγαντα της ψυχαγωγίας, σημειώνει το BBC, που είχε τον Άιγκερ επικεφαλής για περίπου δύο δεκαετίες, με εξαίρεση ένα σύντομο διάλειμμα που έληξε το 2022, όταν το διοικητικό συμβούλιο απέλυσε τον διάδοχό του και ζήτησε από τον Άιγκερ να επιστρέψει.
Με την επιλογή του Ντ’Αμάρο, η Disney στράφηκε στον επικεφαλής του τμήματος που έχει αποφέρει τα πιο αξιόπιστα κέρδη τα τελευταία χρόνια, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να βρει το δρόμο της στον κόσμο του streaming.
Ως διευθύνων σύμβουλος, ο Ντ’Αμάρο θα αναλάβει σε μια στιγμή που οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αυξημένη πολιτική πίεση.
Η ίδια η Disney τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από Ρεπουμπλικάνους όπως ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις για την προώθηση της «woke ατζέντας».
Η εταιρεία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν απέκλεισε προσωρινά τον κωμικό Jimmy Kimmel, μια απόφαση που συνδέεται με σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
Ο Ντ’Αμάρο, που έχει 28 χρόνια εμπειρίας στην εταιρεία, θα αναλάβει στις 18 Μαρτίου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα επιβλέπει 12 θεματικά πάρκα και 54 θέρετρα σε όλο τον κόσμο.
Ο νέος επικεφαλής εντάχθηκε στην εταιρεία το 1998 στο Disneyland Resort, πριν αναλάβει τη σημερινή του θέση ως πρόεδρος του τμήματος Disney Experiences, το οποίο απασχολεί 185.000 υπαλλήλους με έσοδα το 2025 που έφταναν 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η απόφαση βάζει τέλος στο γρίφο της διαδοχής για τον γίγαντα της ψυχαγωγίας, σημειώνει το BBC, που είχε τον Άιγκερ επικεφαλής για περίπου δύο δεκαετίες, με εξαίρεση ένα σύντομο διάλειμμα που έληξε το 2022, όταν το διοικητικό συμβούλιο απέλυσε τον διάδοχό του και ζήτησε από τον Άιγκερ να επιστρέψει.
Με την επιλογή του Ντ’Αμάρο, η Disney στράφηκε στον επικεφαλής του τμήματος που έχει αποφέρει τα πιο αξιόπιστα κέρδη τα τελευταία χρόνια, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να βρει το δρόμο της στον κόσμο του streaming.
Ως διευθύνων σύμβουλος, ο Ντ’Αμάρο θα αναλάβει σε μια στιγμή που οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αυξημένη πολιτική πίεση.
Η ίδια η Disney τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από Ρεπουμπλικάνους όπως ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις για την προώθηση της «woke ατζέντας».
Η εταιρεία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν απέκλεισε προσωρινά τον κωμικό Jimmy Kimmel, μια απόφαση που συνδέεται με σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα