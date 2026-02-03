Να «κατέβει» ιστοσελίδα που συγκεντρώνει καταγγελίες και μαρτυρίες, ζήτησαν οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά
Η εισαγγελία του καντονιού του Βαλέ απέρριψε το αίτημα των Μορέτι - Ανοίγουν τα στόματα των εργαζόμενων στο μπαρ, μιλούν για σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση της ασφάλειας
Νέα δεδομένα προκύπτουν στην πολύκροτη έρευνα για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, που στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και άφησε πίσω της 115 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες του Le Constellation, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης, επιχείρησαν να πετύχουν το άμεσο κλείσιμο ιστοσελίδας που συγκεντρώνει καταγγελίες, έγγραφα και μαρτυρίες για τη φονική νύχτα.
Όπως μετέδωσε ο ελβετικός τηλεοπτικός σταθμός Leman Bleu, η σχετική νομική ενέργεια απορρίφθηκε από την εισαγγελία του καντονιού Βαλέ. Η ιστοσελίδα, με διεύθυνση crans.merkt.ch, δημιουργήθηκε από τον δικηγόρο Ρομέν Ζορντάν, ο οποίος εκπροσωπεί ορισμένες από τις οικογένειες των θυμάτων. Στόχος της πλατφόρμας είναι η συγκέντρωση υλικού χρήσιμου για την έρευνα, όπως άμεσες μαρτυρίες, αναφορές, φωτογραφίες, αρχεία και έγγραφα που σχετίζονται με όσα συνέβησαν τη νύχτα της πυρκαγιάς.
Καμία κατηγορία κατά της πλατφόρμας
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η εισαγγελία του Βαλέ έχει αποκλείσει, τουλάχιστον προς το παρόν, το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινική διαδικασία κατά της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, διευκρινίζοντας ότι δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος της. Παράλληλα, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση. Στην πλατφόρμα επισημαίνεται επίσης ότι όποιος διαθέτει στοιχεία που ενδέχεται να είναι κρίσιμα για την υπόθεση οφείλει να διατηρεί τα πρωτότυπα δεδομένα και να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές, επικοινωνώντας με την αστυνομία ή την εισαγγελία.
Κλήση του διοικητή της Πυροσβεστικής στην εισαγγελία
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο κατάστημα πριν από την τραγωδία. Στις 16 Φεβρουαρίου, στις 8:30 το πρωί, ο διοικητής της Πυροσβεστικής, Νταβίντ Βοκά, έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον της αστυνομίας του Βαλέ με την ιδιότητα του «προσώπου που οφείλει να παράσχει πληροφορίες», όπως προκύπτει από το έγγραφο κλήτευσης. Δεν είναι κατηγορούμενος ούτε θεωρείται επισήμως ύποπτος σε αυτή τη φάση, ωστόσο, κατόπιν εντολής της εισαγγελίας της Σιόν, θα κληθεί να δώσει διευκρινίσεις για τους ελέγχους που είχαν διενεργηθεί στο Le Constellation πριν από την πυρκαγιά. Κατά τις ανακρίσεις, το όνομά του φέρεται να αναφέρθηκε από τους ίδιους τους Μορέτι.
«Είναι παράλογο να ρίχνουν τις ευθύνες σε εμάς τους εργαζομένους»
Παράλληλα, αυξάνονται οι μαρτυρίες επιζώντων με σοβαρά εγκαύματα, οι οποίοι, αφού συνήλθαν, στρέφονται ανοιχτά κατά των ιδιοκτητών του καταστήματος. Ανάμεσά τους και ο Γκαστόν Τ., Γάλλος υπήκοος και μπάρμαν του κλαμπ, ο οποίος μίλησε για εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί λίγο πριν από την πυρκαγιά και για σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση της ασφάλειας. «Είναι παράλογο να ρίχνουν τις ευθύνες σε εμάς τους εργαζομένους», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM. «Κανείς δεν μας εξήγησε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν υπήρχαν πυροσβεστήρες ή έξοδοι κινδύνου. Για λόγους οικονομίας, γίνονταν εργασίες “κάν’ το μόνος σου”, χωρίς καμία μέριμνα για τους κινδύνους. Είναι οδυνηρό να βλέπεις ότι τώρα οι Μορέτι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».
Το προηγούμενο του 2020
Στη δικογραφία των εισαγγελικών αρχών περιλαμβάνεται και ένα παλαιότερο περιστατικό. Το 2020, ο Ζακ Μορέτι είχε καταδικαστεί με πρόστιμο 300 ελβετικών φράγκων, έπειτα από υπόθεση 17χρονης που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα βότκας εντός του Le Constellation. Στην Ελβετία, η νομοθεσία απαγορεύει την πώληση σκληρών αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους και περιορίζει την πρόσβαση σε νυχτερινά κέντρα μετά τις 22:00. Ένα πλαίσιο που, σύμφωνα με όσους κατηγορούν τους ιδιοκτήτες, συνθέτει ένα ευρύτερο μοντέλο λειτουργίας του καταστήματος, με ανηλίκους, αλκοόλ και ανεπαρκείς ελέγχους.
