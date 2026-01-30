«Νομίζω πως έχω καεί»: Συγκλονίζουν τα ηχητικά ντοκουμέντα από τη νύχτα της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά
Η αγωνία των θαμώνων αλλά των συγγενών αποτυπώνονται στις καταγεγραμμένες κλήσεις προς την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό θέρετρο
Συγκλονίζουν τα ηχητικά ντοκουμέντα των ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, αλλά και οι εκκλήσεις των γιατρών στο Κραν Μοντανά, που είδαν το φως της δημοσιότητας. Όπως προκύπτει, τη νύχτα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Κοστελασιόν έγιναν περισσότερες από 170 κλήσεις προς την αστυνομία.
Ανησυχημένοι μάρτυρες, τρομοκρατημένα θύματα και δύσπιστοι διασώστες συνέχισαν να καλούν ασταμάτητα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, ζητώντας βοήθεια και παρέχοντας τις πολύτιμες πληροφορίες που οδήγησαν στην απόλυτη καταστροφή, με τραγικό απολογισμό 40 νεκορύς κι άλλους 116 τραυματίες.
«Παραλίγο να πεθάνω στο Κονστελασιόν. Νομίζω πως έχω καεί. Το Κονστελασιόν έχει καεί ολοκληρωτικά. Νομίζω ότι οι φίλοι μου είναι μέσα νεκροί, πρέπει να έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, στείλτε ασθενοφόρα»
Οι ηχητικές καταγραφές των απεγνωσμένων εκκλήσεων για βοήθεια φτάνουν την ημέρα που η εισαγγελία του Βαλαί παρέχει νομική βοήθεια στην Ιταλία: Οι εισαγγελείς της Ρώμης θα έχουν επιτέλους πρόσβαση στα έγγραφα της έρευνας. Συγκεκριμένα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έγιναν 171 κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε μιάμιση ώρα και οι ηχητικές καταγραφές αποτελούν πλέον μέρος του φακέλου έρευνας του εισαγγελέα της Σιόν.
Όταν έγινε γνωστό ότι έχει υπάρξει πυρκαγιά στο Κονστελασιόν ανήσυχοι συγγενείς παίρνουν τηλέφωνο στις υπηρεσίες για να ζητήσουν πληροφορίες για το αν μεταξύ των θυμάτων είναι και τα δικά τους πρόσωπα.
Χαρακτηριστικό είναι ο ακόλουθος διάλογος:
Συγγενής: Υπάρχει πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, η κόρη μου είναι εκεί, δεν έχουμε νέα της.
Τηλεφωνήτρια: Δεν μπορώ να σας δώσω πληροφορίες για την κόρη σας, αν βρίσκεται εκεί.
Συγγενής: Για πόσους ανθρώπους μιλάμε;
Τηλεφωνήτρια: Περίπου 100… λυπάμαι δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.
«Νομίζω πως έχω καεί»Χαρακτηριστική είναι η κλήση ενός από τους θαμνώνες του μπαρ, που ζητάει να σταλεί ασθενοφόρο στο σημείο.
Οι παρευρισκόμενοι ζητούσαν βοήθεια με κάθε τρόπο. Οι συνομιλίες αποτυπώνουν και τον αιφνιδιασμό των διασωστών που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, αλλά και των γιατρών που κλήθηκαν να διαχειριστούν την κατάσταση.
Crans-Montana, gli audio delle richieste d'aiuto al numero d'emergenza diffusi da BfmTv. Quella notte dal Constellation ne giunsero 171 in un'ora e mezza. #ANSAhttps://t.co/czj2FNjsgq pic.twitter.com/mg6aEm2nWS— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 30, 2026
Η αγωνία των συγγενών
