Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, κατέβαλε εγγύηση πάνω από 200.000 ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία Κραν Μοντανά Τραγωδία Μπαρ

Έχει την υποχρέωση να παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα - Κατηγορείται με τη σύζυγό του για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πυρκαγιάς

Δικαστήριο στο καντόνι του Βαλέ διέταξε την αποφυλάκιση του Ζακ Μορετί, συνιδιοκτήτη μαζί με τη σύζυγό του του μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά όπου τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, κυρίως νέοι.

Μετά την καταβολή μιας εγγύησης ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ), το αρμόδιο δικαστήριο του καντονιού του Βαλέ ανακοίνωσε πως «ήρε την προσωρινή κράτηση» του Μορέτι, χωρίς εντούτοις να διευκρινίσει εάν ο κρατούμενος έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος.

Όπως η σύζυγός του Τζέσικα, που δεν προφυλακίστηκε, το δικαστήριο του επέβαλε περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυγής του κατηγορουμένου.

Πρόκειται για «κλασικά μέτρα», όπως εξηγεί το δικαστήριο, όπως απαγόρευση εξόδου από την Ελβετία, υποχρέωση κατάθεσης όλων των προσωπικών εγγράφων του στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, υποχρέωση να παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων.

Ο Μορέτι, που κατηγορείται στο πλαίσιο της έρευνας μετά την τραγωδία με τους 40 νεκρούς και 116 τραυματίες, είχε προφυλακιστεί από την 9η Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζοντας το «τεκμήριο της αθωότητας για κάθε κατηγορούμενο» μέχρι μια ενδεχόμενη καταδίκη του, το δικαστήριο υπογράμμισε πως η «βασική αρχή στην ποινική δικονομία της Ελβετίας είναι ότι ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος μέχρι τη δίκη του».

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, με θύματα κυρίως εφήβους και νέους, προκλήθηκε, βάσει της έρευνας, από σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου, που είχαν ως αποτέλεσμα να αναφλεγεί ο ηχομονωτικός αφρός που κάλυπτε το ταβάνι του υπογείου.

Η έρευνα θα αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς, την τήρηση των κανονισμών από τους ιδιοκτήτες και τις ευθύνες που φέρουν, την ώρα που η κοινότητα του Κραν Μοντανά αναγνώρισε πως απέτυχε να πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο κτίριο από το 2019.

Ως ιδιοκτήτες του καταστήματος, ο Ζακ και η Τζέσικα Μορετί βρίσκονται στο στόχαστρο ποινικής έρευνας για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.
