Είμαστε κι εμείς θύματα λένε οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά, που ρίχνουν το φταίξιμο για την μοιραία φωτιά στο προσωπικό

Κατηγόρησαν άλλον για το κλείδωμα της πόρτας διαφυγής

Όταν ενημερώθηκε ότι ένας εργαζόμενος, που αναφέρεται μόνο ως L, είχε πει στην έρευνα ότι δεν είχε ιδέα πού φυλάσσονταν οι πυροσβεστήρες, ο 49χρονος ιδιοκτήτης απάντησε: «Το προσωπικό έχει αρκετές βάρδιες και ίσως ξέχασα να δώσω αυτή την πληροφορία στον L, αλλά επρόκειτο να μεταβιβαστεί κάποια στιγμή. Ίσως ξέχασα».Και οι δύο ιδιοκτήτες κατηγόρησαν, επίσης, ένα μέλος του προσωπικού για το κλείδωμα μιας πόρτας διαφυγής στο υπόγειο.Σημειώνεται ότι η Σιάν Πανίν ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν νεκροί από εισπνοή καπνού πίσω από την πόρτα, αφού τελικά άνοιξε διά της βίας.Οι Μορέτι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πρόκληση πυρκαγιάς, αρνούνται οποιαδήποτε παράβαση και υποστηρίζουν ότι είναι επίσης θύματα της τραγωδίας, αν και όχι στον ίδιο βαθμό. Η αστυνομία τους παρακολουθεί συνεχώς, ενώ τους έχει επιβληθεί περιορισμός στην ελευθερία τους και τους έχει κατασχεθεί το διαβατήριό τους.Η έρευνα για την πυρκαγιά συνεχίζεται, ενώ οι υπεύθυνοι αναμένουν τη δίκη τους για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.