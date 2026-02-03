Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ο Μακρόν μίλησε για προετοιμασία πιθανών επαφών με τον Πούτιν - Αντιδρά το Βερολίνο
Ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλυψε πως βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές συζητήσεις κατόπιν διαβούλευσης τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με βασικούς Ευρωπαίους εταίρους
Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικές συζητήσεις για την προετοιμασία πιθανών επαφών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαιώνοντας ότι το Παρίσι εξετάζει τα επόμενα βήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και σε συνεννόηση με το Κίεβο.
«Σε τεχνικό επίπεδο διεξάγονται συζητήσεις για την προετοιμασία αυτού του ενδεχομένου», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο επαφών του με τον Ρώσο ομόλογό του. Όπως διευκρίνισε, οι σχετικές διεργασίες πραγματοποιούνται με πλήρη διαφάνεια και κατόπιν διαβούλευσης τόσο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και με βασικούς Ευρωπαίους εταίρους.
Οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν έρχονται να επιβεβαιώσουν όσα είχε αφήσει να εννοηθούν στις αρχές Ιανουαρίου, όταν είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να έχει συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες. Τον Δεκέμβριο, ο Γάλλος πρόεδρος είχε ήδη εκφράσει την άποψη ότι θα ήταν χρήσιμο για την Ευρώπη να επαναλάβει τον διάλογο με τη ρωσική ηγεσία, υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να αναζητήσουν έναν τρόπο για να το πράξουν μέσα στο προσεχές διάστημα.
Αντιδρά το Βερολίνο: Καμία απευθείας συζήτηση με Πούτιν, όσο διατηρεί τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του
Την ίδια στιγμή, η γερμανική κυβέρνηση επανέλαβε την αντίθεσή της στην επαναφορά των διπλωματικών σχέσεων με τον Πούτιν, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Υποστηρίζουμε τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας στο Euronews.
«Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία αλλαγή στη στάση της Ρωσίας: η Ρωσία συνεχίζει να επαναλαμβάνει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της και δεν δείχνει πραγματική προθυμία για διαπραγματεύσεις, καθώς συνεχίζει τις βίαιες επιθέσεις της εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας και άλλων πολιτικών στόχων».
Την περασμένη εβδομάδα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ήταν «σκεπτικός» ως προς την προοπτική επανασύνδεσης με το Κρεμλίνο, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη άρνησή του να επιτύχει μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ένα μακροχρόνιο αίτημα των Ευρωπαίων.
«Θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση και τις κυρώσεις μας και να τις εντείνουμε όπου είναι δυνατόν», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ήδη σε επαφή με το Κίεβο και την Ουάσινγκτον για να μεταφέρει την ενιαία θέση της.
«Η Μόσχα πρέπει να είναι πρόθυμη να τερματίσει τον πόλεμο. Εάν δεν είναι, το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει για αυτόν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού κόστους, θα αυξάνεται εβδομάδα με την εβδομάδα και μήνα με τον μήνα. Αυτή, δυστυχώς, είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα», πρόσθεσε.
