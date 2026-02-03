Εδώ έχουμε την Ελλάδα να απειλεί κι εσείς ζητάτε αυξήσεις, λέει βουλευτής του κόμματος Ερντογάν για τους συνταξιούχους στην Τουρκία

Αντιδράσεις στην κοινή γνώμη της Τουρκίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή Μερσίνης του κυβερνώντος κόμματος, Χασάν Ουφούκ Τσακίρ,
ο οποίος άσκησε κριτική στους συνταξιούχους
που ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις τους, επικαλούμενος τους γεωπολιτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα.
Την ώρα που περισσότεροι από 17 εκατομμύρια συνταξιούχοι στην Τουρκία βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω της ακρίβειας και της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια. Ο Χασάν Ουφούκ Τσακίρ,
βουλευτής της Μερσίνης, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και εντάχθηκε στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, τοποθετήθηκε επικριτικά απέναντι στα αιτήματα για αυξήσεις συντάξεων, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας, επικαλούμενος γεωπολιτικές απειλές, μεταξύ τους και την υποτιθέμενη από την Ελλάδα.
Ο Τσακίρ, αναφερόμενος στις διεκδικήσεις για αύξηση της κατώτατης σύνταξης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, υποστήριξε ότι τα αιτήματα αυτά δεν είναι ρεαλιστικά, επικαλούμενος τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είπε, η Τουρκία περιβάλλεται από εστίες αστάθειας και απειλές, γεγονός που, κατά την άποψή του, δεν επιτρέπει τέτοιες οικονομικές παραχωρήσεις.
Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη συζήτηση, καθώς ο βουλευτής χρησιμοποίησε ιδιαίτερα οξείς και προκλητικούς χαρακτηρισμούς. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Τι είναι, λέει, οι 20 χιλιάδες λίρες (περίπου 390 ευρώ); Σύνταξη. Και χτυπιούνται κι από πάνω. Αδερφέ μου, δεν ζεις στην Ελβετία. Από τη μία υπάρχει η Ελλάδα. Από την άλλη η Αρμενία. Πιο κάτω η Συρία. Πάνω μας έχουν ανέβει δυνάμεις κατοχής και περιμένουν έτοιμες. Αν έρθει από εδώ ο Άγγλος, νομίζεις ότι θα κοιτάξει τη δική μου γυναίκα και όχι τη δική σου τιμή; Γιατί δεν τα σκέφτεστε αυτά; Στη Συρία αυτός που έβαλε το χέρι του στη φωτιά (αλ Σαράα) και αυτός που προσπαθεί να τελειώσει την τρομοκρατία στην Τουρκία (Ερντογάν), αυτοί οι δύο κρατικοί άνδρες αξίζουν έναν σεβασμό, ένα χειροκρότημα!».
Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο, με πολλούς να κατηγορούν τον βουλευτή για απαξιωτική στάση απέναντι στους συνταξιούχους, οι οποίοι συγκαταλέγονται στις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον πληθωρισμό και τη συνεχιζόμενη υποτίμηση του εισοδήματός τους.